متحف روميل.. تفاصيل زيارة سفير الاتحاد الأوروبي لمطروح وسيوة

اختتم السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وحرمه، زيارتهما لمحافظة مطروح التي استغرقت ثلاثة أيام، بزيارة متحف روميل بمرسي مطروح يرافقهما محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة.

أشاد السفير. وحرمه بما شاهداه بما تمتلكه محافظة مطروح من إمكانات وموارد متعددة

كان سفير الاتحاد الأوروبي قد بدأ زيارته لمطروح الإثنين الماضي استقبله خلالها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وعدد من القيادات التنفيذية وتناول اللقاء عددا من أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومحافظة مطروح خاصة في مجال التنمية الزراعية وحصاد مياه الأمطار والسياحة.

عقب ذلك توجه سفير الاتحاد الأوروبي إلى واحة سيوة لمدة يومين تم تفقد فيها العديد من المواقع والمشروعات.

تم استعراض جهود الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات، موضحا محوري البنية الأساسية والتمكين الاقتصادي، ضمن خطط تطوير واحة سيوه مع الحفاظ علي الطابع البيئي للواحة.

كما ألقى الضوء على خطط المحافظة للترويج السياحي للمناطق السياحية والأثرية التي تتفرد بها واحة سيوة، وجهود تطوير قلعه شالي بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي كونها أحد المزارات السياحية المهمة.

كما تم زيارة مدينة شالي الأثرية (قلعة شالي) التي شيدها أهالي الواحة باستخدام الطمي والكرشيف الطبيعي واستمع للحديث عن أعمال الترميم، الذي تم بقلعة شالي بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي تنفذه شركة نوعية البيئة ثم زيارة جبل الدكرور ومعبد التنبؤات (قاعة تتويج الإسكندر الأكبر) وعين كليوباترا ومشاهدة الغروب من جزيرة فطناس ،، كما تم زيارة مكتبة مصر العامة بسيوة واستمعا لشرح حول دور المكتبة ومنشأتها البيئية كأول مكتبة خضراء،، وتم زيارة البيت السيوي والتعرف على مختلف عادات وتقاليد أهالي واحة سيوة ومقتنيات المرأة الآسيوية والمزارع السيوي وكذا احتفالات أهالي الواحة بالأعياد والمناسبات الاجتماعية المختلفة.

كما التقى سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بأعضاء مجلس إدارة جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة وتفقد الحقول الزراعية الاسترشادية ضمن مشروع تأهيل 700 فدان من المزارع القديمة والتي تشرف عليها جمعية سيوه لتنمية المجتمع.

وفي نهاية زيارتهما لسيوة ومطروح أعرب سفير الاتحاد الاوروبي وحرمه عن سعادتهما بزيارة واحة سيوة، ومطروح مثمنا جهود الدولة المصرية في تنميه وتطوير واحة سيوة ومطروح، وإعجابه الشديد بالتراث السيوي وبعادات وتقاليد المجتمع بسيوة وكذا الشعور بالراحة والهدوء النفسي الذي شعر به كما وعد بتكرار الزيارة في القريب العاجل.

سفير الاتحاد الاوربى خلال تفقد واحة سيوة

سفير الاتحاد الاوربى خلال تفقد شالى بسيوة