توجيه رسمي من محافظ مطروح بشأن مشروع صرف صحي مدينة سيوة

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بمكتبه اللواء مجاهد الفرماوي رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس أحمد نصر مدير جهاز المشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، خلال زيارته للمحافظة لتفقد مواقع مشروعات المصنع التي يتم تنفيذها حاليا في محافظة مطروح.



يتم الإشراف على تنفيذ المصنع من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتم مع استعراض موقف المشروعات وهي مشروع الصرف الصحي بمدينة العلمين القديمة حيث تم التأكيد على ضرورة سرعة نهو الأعمال طبقا للمواعيد المقررة ووضع برنامج زمني محدد للتنفيذ.

وأيضا مشروع استكمال صرف صحي مطروح المرحلة الثالثة حيث تم التأكيد على ضرورة نهو الأعمال طبقا للمواعيد المقررة وكذا البدء الفوري في مد الخدمة للمناطق المحرومة في نطاق المرحلة الثانية والثالثة.



كما تم عرض موقف تنفيذ مشروع الخط الناقل من محطة تحلية الرميلة ٤ وحتى الخزانات الاستراتيجية بمطروح وتم التأكيد على أن يكون موعد استكمال الخط نهاية أبريل المقبل.



كما تم عرض موقف مشروع صرف صحي مدينة سيوة حيث شدد محافظ مطروح على ضرورة تكثيف الأعمال في تسليم مكونات المشروع بالتزامن مع قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بتنفيذ الوصلات المنزلية حتى يتم استكمال إدخال المشروع للخدمة.