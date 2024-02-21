عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توجيه رسمي من محافظ مطروح بشأن مشروع صرف صحي مدينة سيوة

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال اللقاء

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بمكتبه اللواء مجاهد الفرماوي رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس أحمد نصر مدير جهاز المشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، خلال زيارته للمحافظة لتفقد مواقع مشروعات المصنع التي يتم تنفيذها حاليا في محافظة مطروح.

رئيس جامعة مطروح يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون المشترك

تموين مطروح: ضبط 3 أطنان من السلع الغذائية قبل طرحها بالسوق السوداء


يتم الإشراف على تنفيذ المصنع من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وتم مع استعراض موقف المشروعات وهي مشروع الصرف الصحي بمدينة العلمين القديمة حيث تم التأكيد على ضرورة سرعة نهو الأعمال طبقا للمواعيد المقررة ووضع برنامج زمني محدد للتنفيذ.
وأيضا مشروع استكمال صرف صحي مطروح المرحلة الثالثة حيث تم التأكيد على ضرورة نهو الأعمال طبقا للمواعيد المقررة وكذا البدء الفوري في مد الخدمة للمناطق المحرومة في نطاق المرحلة الثانية والثالثة.


كما تم عرض موقف تنفيذ مشروع الخط الناقل من محطة تحلية الرميلة ٤ وحتى الخزانات الاستراتيجية بمطروح وتم التأكيد على أن يكون موعد استكمال الخط نهاية أبريل المقبل.


كما تم عرض موقف مشروع صرف صحي مدينة سيوة حيث شدد محافظ مطروح على ضرورة تكثيف الأعمال في تسليم مكونات المشروع بالتزامن مع قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بتنفيذ الوصلات المنزلية حتى يتم استكمال إدخال المشروع للخدمة.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات محافظ مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

مفاجأة بقضية العضويات.. المتهم: رئيس نادي الشمس عارف شغلنا الشمال وأنا لبست

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

ترشيحاتنا

29 أم 30 يومًا.. عدد أيام رمضان 2024 وأطول ساعات الصيام

استدعاء ألفيس من محبسه لسماع الحكم عليه في قضية الاغتصاب

6 قرارات حاسمة | اجتماع ناري في اتحاد الكرة

صدمة في إعلان مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان

كتل هوائية صحراوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أوضحت حجم الانتهاكات.. جيهان مديح: مصر ترفع صوت فلسطين في محكمة العدل الدولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها بلوك جديد عبر إنستجرام | شاهد

جريء جدا.. ريم مصطفى تثير ضجة بفستانها| شاهد

داخل الطائرة.. إيمان العاصي تثير الجدل بأحدث ظهور على انستجرام| شاهد

في عيد ميلادها الـ47.. صور سيرين عبد النور تثير الجدل| شاهد

فيديو

جدعنتي تخليني مقولش عملتي إيه| هبة حسن توجّه رسالة مثيرة لـ ريم البارودي

لوحات تراثية.. ابنة فريد شوقي تروي تفاصيل تعرض منزل والدها للسرقة

مش هعمل فيديوهات تاني.. بلوجر مصرية تثير الجدل عبر السوشيال ميديا |تفاصيل

اندمجت وخدت جزائي.. أول تعليق من البلوجر سوزي الأردنية بعد خروجها من الحبس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ