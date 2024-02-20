تموين مطروح: ضبط 3 أطنان من السلع الغذائية قبل طرحها بالسوق السوداء

نظمت مديرية تموين مطروح حملات تموينية مكبرة لمحاربة الاحتكار والسلع مجهولة المصدر بالاشتراك مع قسم مباحث التموين.



وأوضحت المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح أنه تم ضبط 34 مخالفة تموينية كان أبرزها ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر تم تجميعها بغرض الاتجار بالسوق السوداء والتربح غير المشروع عبارة عن كميات من العدس الأصفر (1020 كجم)، والأرز (305 كجم)، السجائر (18500 علبة سجائر) بالإضافة إلى سلع تموينية وأساسية عبارة عن دقيق بلدي مدعم (675 كجم)، وزيت تمويني 216 زجاجة سعة 800مللي، وسكر (758 كجم) وأرز (200 كجم).

كما تم ضبط مخالفات تموينية متنوعة ما بين عدد 6 مخالفات لبيع سجائر بأزيد عن السعر المقرر، وعدد 7 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع و15 مخالفة لعدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية.

وأشارت إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات من السلع مجهولة المصدر والسلع المجمعة بغرض الاحتكار وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

من جانبه أكد محافظ مطروح على استمرار وتكثيف الحملات على الأسواق والتصدي بكل حسم لكافة محاولات الغش التجاري واحتكار السلع مع التوسع في افتتاح معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية واللحوم والتيسير عليهم خلال الشهر الكريم.