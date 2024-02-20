رئيس جامعة مطروح يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، وحرمه مارلين برجر، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة وجامعات الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من التجربة الأوروبية في التعليم؛ وذلك بمقر مكتب رئيس الجامعة.



ورحب الدكتور مصطفى النجار بزيارة سفير الاتحاد الأوربي، موضحا أن الزيارة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجامعة والجامعات الأوروبية في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية.

وأكد حرص الجامعة على توطيد أواصر تلك العلاقات وتبادل الخبرات الأكاديمية، من أجل إعداد خريج قادر على المنافسة في المستقبل.

من جانبه، أشاد سفير الاتحاد الأوربي بالنظرة المستقبلية والجهود الكبيرة التي تبذل للنهوض بالجامعة والطلاب، وكذلك حجم الإنجازات التي تشهدها منشآت الجامعة، مشيرا لأهمية دور جامعة مطروح في النهوض بالمجتمع.

وأهدى الدكتور مصطفى النجار درع الجامعة لسفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة، مثمنا حرص سيادته على زيارة الجامعة في خضم زيارته لمحافظة مطروح.