تشغيل جهاز أشعة الإيكو سونار الجديد بمستشفى مطروح العام

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح اليوم، الإثنين، تشغيل جهاز أشعة الإيكو سونار الجديد بقسم الأشعة بمستشفى مطروح العام وصيانة جهاز السونار بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة في الارتقاء بمنظومة الصحة وتوفير مزيد من الخدمات الطبية للمواطنين.

ووجه الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة على التعاون مع المحافظة وتطوير المنشآت الطبية من مستشفيات ووحدات صحية ودعمه بالأجهزة الطبية في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم تفقد تشغيل جهاز أشعة الايكو سونار الجديد بمستشفى مطروح العام وصيانة جهاز السونار بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية والاطمئنان على عدم وجود أي معوقات.

وأشار "سالم"، إلى أن هذا الجهاز يشكل نقلة نوعية تضاف إلى التطوير الذي حدث بالخدمات الطبية والتشخيصية داخل مستشفى مطروح العام لخدمة المرضى وخاصة بالعنايات المركزة.

ونوه وكيل وزارة الصحة، بتوافر الكوادر الطبية المدربة حرصا على استمرارية واستدامة الخدمة الطبية.