لتغيبهم بدون عذر.. إحالة عدد من العاملين بمدرسة الضوايا الابتدائية في مطروح للتحقيق

أحال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة مسار العملية التعليمية عدد من العاملين بمدرسة الضوايا الابتدائية للتحقيق لعدم الانضباط الإداري بالمدرسة والإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية.



ووجه لمدير الإدارة بمتابعة العملية التعليمية وانتظامها بالمدرستين وإعداد تقرير مفصل في هذا الشأن.



وأكد شحاتة استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بكافة الإدارات التعليمية في إطار تطبيق شعار (معا للانضباط بالمؤسسات التعليمية) في سبيل تحقيق عملية تعليمية يسودها الالتزام والاستقرار وتقديم منتج تربوي جيد يستفيد منه أبناؤنا الطلاب.



جاء ذلك خلال جولة وكيل الوزارة المفاجئة بمدارس النجيلة غرب المحافظة لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي بحضور محمد محفوظ مدير الإدارة التعليمية والسيد توفيق مدير إدارة المتابعة الميدانية.



حيث حضر وكيل الوزارة طابور الصباح كما تفقد الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة متابعا المستوي التحصيلي لطلاب كافة صفوف المرحلة الابتدائية في القراءة والكتابة وقام وكيل الوزارة بتحفيز عدد من التلاميذ بمنحهم مكافأة مالية لتميزهم اللغوي.