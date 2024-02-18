انطلاق حملة حقك تنظمي التنشيطية للكشف وتقديم خدمات الأسرة والصحة بمطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح إنطلاق الحملة التنشيطية للكشف وتقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية المجانية اليوم الأحد ١٨ فبراير وحتى ٢٢ فبراير الجارى فى عدد من مراكز المحافظة وهى (مطروح- النجيلة- برانى- السلوم- سيوة).



وأضاف من المقرر أنه تنطلق الحملة بمدن الضبعة- العلمين- الحمام خلال الفترة من ٢٤ وحتى ٢٨ فبراير الجارى مؤكدا على أنه سيتم تقديم خدمات التوعية والتثقيف من خلال الندوات الاعلامية والزيارات المنزلية للرائدات الريفيات.



وأشار "سالم" أن الحملة التنشيطية تأتي في إطار تنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وكذلك اهتمام قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة برئاسة الدكتور حسام عباس رئيس القطاع بإتاحة خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة مجانا.



ونوهت الدكتورة إسراء راضي مدير إدارة تنظيم الاسرة بالمديرية انه حرصا علي تلبية الاحتياجات غير الملباة للمجتمع تنطلق الحملة التنشيطية الخدمية المجانية الموسعة لدعم تقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية ودعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبمشاركة جميع الجهات المعنية وذات الصلة بالمحافظة وتحت الاشراف المباشر لوكيل وزارة الصحة ومن خلال الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة بالإدارات الصحية بمختلف مراكز المحافظة.