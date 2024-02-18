عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق حملة حقك تنظمي التنشيطية للكشف وتقديم خدمات الأسرة والصحة بمطروح

انطلاق حملة حقك تنظمى
انطلاق حملة حقك تنظمى

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح إنطلاق الحملة التنشيطية للكشف وتقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية المجانية اليوم الأحد ١٨ فبراير وحتى ٢٢ فبراير الجارى فى عدد من مراكز المحافظة وهى (مطروح- النجيلة- برانى- السلوم- سيوة).

استمرار فرق طوارئ مرسى مطروح في إزالة تجمعات مياه الأمطار

بشبابنا.. مبادرة لخدمة المجتمع وتعريف المرأة بدورها وواجباتها في مطروح


وأضاف من المقرر أنه تنطلق الحملة بمدن الضبعة- العلمين- الحمام خلال الفترة من ٢٤ وحتى ٢٨ فبراير الجارى مؤكدا على أنه سيتم تقديم خدمات التوعية والتثقيف من خلال الندوات الاعلامية والزيارات المنزلية للرائدات الريفيات.


وأشار "سالم" أن الحملة التنشيطية تأتي في إطار تنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وكذلك اهتمام قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة برئاسة الدكتور حسام عباس رئيس القطاع بإتاحة خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة مجانا.


ونوهت الدكتورة إسراء راضي مدير إدارة تنظيم الاسرة بالمديرية انه حرصا علي تلبية الاحتياجات غير الملباة للمجتمع تنطلق الحملة التنشيطية الخدمية المجانية الموسعة لدعم تقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية ودعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبمشاركة جميع الجهات المعنية وذات الصلة بالمحافظة وتحت الاشراف المباشر لوكيل وزارة الصحة ومن خلال الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة بالإدارات الصحية بمختلف مراكز المحافظة.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات صحة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسؤول عسكري يمني ببولاق الدكرور|صور

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 18 فبراير 2024

ترشيحاتنا

قطع الكهرباء قبل الإفطار في رمضان أم بعده؟| جدول تخفيف الأحمال بكل محافظات مصر

عربية النواب: تحرك مصر أمام العدل الدولية يفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين

في كلمته الأسبوعية.. بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء الحرب الأهلية بالسودان

كاميرات المراقبة كلمة السر.. إجراءات عاجلة لكشف غموض مقتـ.ل مسئول يمني بالجيزة

أزمة السكر.. تفاصيل العثور على 30 ألف طن داخل مخزنين بالقاهرة

مثل هتلر .. رئيس البرازيل يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينز ممزق.. حنان مطاوع تستعرض رشاقتها بإطلالة كاجوال عبر إنستجرام|شاهد

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان بسنت شوقي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بفضل هذه البحيرة.. العلماء يكشفون أصل الحياة على الأرض والسر بالفوسفات| تفاصيل

رسميًا.. ارتفاع أسعار جميع السجائر والشرقية للدخان تكشف عن السبب

فيديو

الفنانة أروى تعترف بتعرضها للتحـ.ـرش وسر تخليها عن الحجاب

مفاجأة في حالة الطقس.. وأمطار على هذه المناطق

بيعاكس بنات.. الفنان محمود حجازي يكشف لـ«صدى البلد» شخصيته في فيلم «عيسى»

تراجع أسعار الذهب.. هبوط جديد في الأصفر.. وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ