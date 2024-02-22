سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يتعرف على أنشطة مكتبة مصر العامة في سيوة

استقبلت مكتبة مصر العامة بسيوة، السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وحرمه، بحضور محمد عمران جيري، مدير المكتبة، ومحمد أنور، مدير عام إدارة السياحة والمصايف بمطروح.

وتفقد برجر أقسام المكتبة وقاعة الاجتماعات، وقسم الأطفال، والمشغولات اليدوية، وحديقة الطفل، وقسم اطلاع الكبار.



وتعرف على طبيعة التصميم المعماري للمكتبة، حيث تم تشييدها بمادة الكرشيف واستخدام الخامات المحلية بالواحة لتصبح أول مكتبة صديقة للبيئة.

كما تم استعراض الأنشطة المقدمة لرواد المكتبة، وأبدى سفير الاتحاد الأوربي سعادته بزيارة المكتبة والتعرف على جهود استدامة العمارة التقليدية بالواحة والأنشطة المتنوعة المقدمة بها.

كما تمت زيارة متحف البيت السيوي، واستمع إلى شرح حول العادات والتقاليد بالمجتمع السيوي وطبيعة الصناعات الحرفية واليدوية وجهود الحفاظ عليها.

سفير الاتحاد الأوروبى خلال زيارة مكتبة مصر العامة

سفير الاتحاد الأوروبى خلال زيارة مكتبة مصر العامة