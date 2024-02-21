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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«الحفاظ على حياة الإنسان المصري».. دورة تدريبية للعاملين بديوان عام محافظة مطروح

سكرتير عام مطروح
سكرتير عام مطروح خلال الدورة التدريبية

عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية دورة تدريبية للعاملين بديوان عام محافظة مطروح  بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام حاضر فيها الدكتورة وفاء سمير نعيم، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور سامح محمدى رئيس قسم المعاملة الجنائية بالمركز، والدكتور حسام الوسيمي رئيس قسم بحوث المجتمعات الريفية والحضرية، والدكتور عبده العشرى أستاذ القانون بالمركز وفتحي الجمل مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية.

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حيث رحّب سكرتير عام محافظة مطروح بضيوف المحافظة من أساتذة مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، ناقلا إليهم تحيات وترحيب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع الإشادة بدور المركز وما يقدمه من رعاية ويحمله من مهمة إنسانية سامية، مع التأكيد على تقديم كافة الدعم الدائم والمستمر لجهود المركز الإنسانية والاجتماعية من أجل الحفاظ على حياة الإنسان المصري في إطار جهود الدولة ببناء الإنسان، وما يتم من خلال المجلس من أبحاث ميدانية في كافة المجالات الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية
وأضاف على ضرورة تأهيل الشباب صحيا ونفسيا واجتماعيا والحفاظ على المسار الصحيح وحياتهم الطبيعية من أجل البناء والتنمية والحفاظ على الوطن، والحرص على الوصول إلى جميع المناطق ومنها محافظة مطروح وعقد الدورة التدريبية في مكافحة المخدرات والوقاية منها، بمشاركة وتواجد عدد من العاملين بديوان عام المحافظة، كنواة لبقية القطاعات ونشر المعلومات والتأكيد على أهمية تحقيق أقصى استفادة علمية وتدريبية.

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