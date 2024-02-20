حملات مكثفة لرفع الإشغالات من الشوارع بمطروح

شن مجلس مدينة مرسي مطروح برئاسة العميد عمرو عبد المجيد رئيس المدينة وبالتعاون مع شرطة المرافق حملة ليلية مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين وأصحاب المحال بشوارع وسط المدينة ورفع كافة الإشغالات والتنبيه على أصحاب المحالّ بمنع التجاوز والتعدي على الشوارع.



وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بإزالة الإشغالات ومنع التعدي على الشوارع وتيسير حركة سير المواطنين والسيارات والحفاظ على المظهر الحضاري.

وتابع عبد المجيد أعمال الحملة المكبرة التي قامت برفع إشغالات الطريق مؤكدا علي استمرار الحملات اليومية لفرض الانضباط بالشارع وإزالة كل ما هو مخالف، ويعوق حركة سير المواطنين وليضمن السيولة المرورية بالشوارع والميادين العامة.



وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بالالتزام بعدم وضع إشغالات على الأرصفة والطريق بالمخالفة للقانون، تفاديا للتعرض للمسألة القانونية وتوقيع غرامات مالية حفاظ علي الشكل الحضاري والسياحي للمدينة.