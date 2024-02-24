14 سيارة إسعاف تشارك في نقل مصابي انقلاب مينى باص بمطروح

أكد الدكتور مصطفى أشرف مدير إسعاف مطروح أنه فور تلقي غرفة الإسعاف بلاغ بالحادث تم على الفور التحرك لموقع الحادث.

وأضاف أنه تم الدفع ب ١٤ سيارة إسعاف والوصول ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي بعدد ١٨ مصابا .

كانت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بانقلاب مينى باص بالكيلو 100 طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبل مستشفى الضبعة 18 مصاب وانتقلت مباحث مرور مطروح ومباحث قسم شرطة الضبعة إلى موقع الحادث.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ط تقديم الإسعافات والخدمات الطبية والعلاجية العاجلة لمصابى الحادث.