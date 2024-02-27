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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطروح تبدأ في زراعة 64 ألف شجرة زيتون ضمن المبادرة الرئاسية.. تفاصيل

وصول اشجار الزيتون
وصول اشجار الزيتون لمطروح

استقبلت محافظة مطروح ٦٤ ألف شجرة مثمرة (الزيتون) و١٠٠٠ شجرة غير مثمرة، في إطار المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بمحافظة مطروح.

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وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، أنه جار توزيع اشجار  الزيتون على مجالس المدن، لغرسها وزراعتها بمختلف مراكز وقرى المحافظة.


يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتماشيا مع جهود الدولة المصرية في تطبيق نظم الاستدامة البيئية ومواجهة التغيرات المناخية. وتوفير بيئة نظيفة، وصحية، وآمنة للمواطن تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.


وأشاد المحافظ بجهود القائمين على أعمال المبادرة بالتنسيق بين وزارات البيئة، والتنمية المحلية، والزراعة، والإنتاج الحربي، مشيرا أنه سيراعى زراعة الأشجار المثمرة بنطاق المدارس، والجامعات، ومراكز الشباب، والحدائق العامة، والخاصة، وزراعة الأشجار غير المثمرة بالوحدات المحلية بمراكز المدن، والأحياء، وعلى الطرق العامة، لافتا إلى أنه تم التوجيه لمجالس المدن، لاستخدام المعدات، والعمالة الخاصة بها في ري ورعاية الأشجار التي ستزرع بنطاق دائرتها للحفاظ عليها وضمان نجاح المبادرة بالمحافظة.
 

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