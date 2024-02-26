أبناء مطروح يحصلون على 4 ميداليات في بطولة العالم للشوت بوكسينج

نجح 4 لاعبين من أبناء محافظة مطروح في حصد 4 ميداليات في بطولة العالم للشوت بوكسينج والتي يتم تنظميها بالقاهرة.



حيث حصد 3 لاعبين على الميدالية الذهبية وهم عبد الرحمن صفوت البشلاوي وأحمد صفوت البشلاوي وبسملة طارق يحيي بينما حصل اللاعب الرابع على الميدالية الفضية.

وأكد مدرب اللاعبين الكابتن صفوت البشلاوي أن المسابقة شهدت منافسة كبيرة بين اللاعبين والتي نجح خلاله لاعبو منتخب مصر أبناء مطروح في الحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية من خلال 3 لاعبين بينما حصل الرابع على ميدالية فضية.

وأضاف أن محافظة مطروح تضم العديد من المواهب والتي لو أحسن استغلالها لظهر العديد من الأبطال في الألعاب المختلفة.

لاعبو مطروح والمنتخب المصرى فى رياضة الشوت بوكسينج

لاعبو مطروح والمنتخب المصرى فى رياضة الشوت بوكسينج

لاعبو مطروح والمنتخب المصرى فى رياضة الشوت بوكسينج