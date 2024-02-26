بعد إجراء 15 تدخلا جراحيا.. وكيل صحة مطروح يشيد بالفريق الطبي بمستشفى سيوة

أشاد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح بفريق العمل بمستشفى سيوة برئاسة الدكتور محمود حبيب مدير مستشفى سيوة لإجراء الفريق الطبي الجراحي بمستشفى سيوة المركزي عدد من الجراحات بلغ عددها 15 تدخلا جراحيا يوم الأحد 25 فبراير الجاري.



وأشاد سالم بالجهود المبذولة مع حثهم على الاستمرارية في العطاء وبذل الجهد من أجل تقديم خدمة طبية على مستوى عال لأبناء محافظة مطروح.



وأوضح سالم بأنه تم إجراء 15 عملية كبرى وصغرى في مختلف التخصصات ما بين الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والنساء والتوليد يوم الأحد 25 فبراير الجاري وبيانها كالتالي/ 10 استئصالات لوزتينو1 استئصال مرارة و 2 إصلاحات فتق أربى و 2 ولادات قيصرية.



وقام بإجراء الجراحات الدكتور مصطفي صوابي اخصائي الانف والاذن والدكتور عبد الغني السيد استشاري الجراحه العامه والدكتور عمر حميد اخصائي جراحة المسالك والدكتور عمران محمد عمران استشاري النسا والتوليد وقام بالتخدير الدكتور هاني مهاب أخصائى التخدير والدكتور محمود حبيب أخصائى التخدير.



يأتي ذلك وفق تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتخفيف العبء عن المرضى.