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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتخفيض يصل لـ 30%.. محافظ مطروح يفتتح معرضين لـ "أهلا رمضان"

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال استقبال المعرض

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح اليوم، الأربعاء، معرضي أهلا رمضان خلف مديرية التموين وبالمعرض اللوجيستي بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائبة فتحية السنوسي والمهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين ومختار جبريل الصنفرى رئيس الغرفة التجارية بمطروح والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد تجار مطروح وأهالي مطروح.

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وتفقد محافظ مطروح المعرضين اللذين ضما بيع جميع المنتجات الغذائية الأساسية والخضار والفاكهة واللحوم الطازجة والمجمدة بالإضافة إلى المنتجات الورقية والمنظفات وغيرها بأسعار مخفضة تتراوح ما بين ٢٥ إلى ٣٠ %.
كما تفقد محافظ مطروح أجنحة المعرض مع التوجيه باستمرار المعرض والترحيب بمشاركة التجار إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك تيسيرا على الأهالي بمشاركة أصحاب المنتجات المعروضة.
كما اطمأن محافظ مطروح على توافر جميع السلع والمخزون الكافي للأشهر القادمة، وكذلك الاطمئنان على توافر سيارات توزيع أسطوانات البوتاجاز والخبز أمام المعرض للتيسير على المواطنين.

وشدد محافظ مطروح على ضرورة استمرارية وتوافر الأسعار المخفضة مع متابعة الوصول إلى جميع المناطق للتيسير على المواطنين مع استقبال الشهر الكريم.

ووجه الشكر لجهود تنظيم المعرض تيسيرا على أهالي مطروح بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية والتجار والشركات المشاركة في إطار الاستعداد لاستقبال لشهر رمضان الكريم مع العمل على توفير مزيد من السلع الأساسية للمواطنين وتنظيم مزيد من المعارض والمنافذ للسلع الغذائية المخفضة للمواطنين وتيسير الحصول عليها والرقابة على الأسواق ومنع أي تجاوزات وتشديد الرقابة وضبط الأسواق من خلال مديرية التموين ومباحث التموين.

محافظ مطروح خلال افتتاح معرض اهلا رمضان 
محافظ مطروح خلال افتتاح معرض اهلا رمضان 
محافظ مطروح خلال افتتاح معرض اهلا رمضان 
محافظ مطروح خلال افتتاح معرض اهلا رمضان 
محافظ مطروح خلال افتتاح معرض اهلا رمضان 
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