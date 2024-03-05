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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم مطروح يكرم الطالبات المتفوقات بمدرسة السيدة عائشة بنات

مدير تعليم مطروح
مدير تعليم مطروح يكرم الطالبات المتفوقات

كرم عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح الطالبات المتفوقات بالصفوف الثلاثة بمدرسة السيدة عائشة ٢ الإعدادية بنات إحدى مدارس المبادرة الرئاسية الألف مدير .

وذلك بحضور إيمان عيد مدير التعليم الإعدادي بإدارة مطروح التعليمية وإيمان رجب مدير المدرسة.

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وكرم وكيل الوزارة الطالبات المتفوقات بالصفوف الثلاث خلال الفصل الدراسي الأول تشجيعا لهن على مواصلة التفوق التعليمي والتميز العلمي هذا العام.


كذلك كرم المعلمين المتميزين بالسيدة عائشة تقديرا للجهود المخلصة في العمل خلال المرحلة الماضية موجها الشكر والتقدير لمعلمي المدرسة والإدارة المدرسية لحرصهم الشديد على انضباط العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطالبات.


وأشاد وكيل تعليم مطروح بانضباط طالبات المدرسة وحرصهن على الحضور والانتظام في الدراسة لتحقيق أقصى استفادة من التحصيل الدراسي في سبيل تحقيق التفوق الدراسي مؤكدا أن المدرسة تعد صرحا تعليميا شامخا يمثل منظومة تربوية زاخرة بالجدية والالتزام والإخلاص وتقدير المسئولية وكذا أعضاء هيئة التدريس المشهود لهم بالكفاءة المهنية والخبرات الدراسية التربوية المتميزة.

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