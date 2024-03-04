تعليم مطروح : إجراءات قانونية عاجلة بإدارة السلوم لعدم انضباط الدراسة

أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة مع القائمين على العملية التعليمية بالسلوم لعدم انضباط الدراسة بمدارس الإدارة التعليمية.



ووجه كذلك بمراجعة سجلات الغياب اليومي للطلاب أولا بأول كذلك التنسيق مع مجلس الأمناء لوضع خطة عاجلة لجذب الطلاب للمدارس كذلك تفعيل الأنشطة التربوية على مدار الترم الثاني.



واشار شحاته حرص النظام التربوي بمحافظة مطروح على استمرار جولات أتوبيس الدعم المدرسي خلال الفصل الدراسي الثاني لرفع المستوى التعليمي للطلاب موضحا أن خطة تعليم مطروح تهدف إلى تقديم منتج تعليمي جيد ومتقدم يستفيد منه. الطلاب مع تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والمساهمة في تحقيق نتائج مميزة على مستوى المحافظة.