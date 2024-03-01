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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكر بـ 27 جنيها.. أسعار السلع في معرض أهلا رمضان بمطروح

سكرتير عام مطروح
سكرتير عام مطروح خلال تفقد المعرض

شهد معرض أهلا رمضان بمطروح والذي تم فتحه اليوم الجمعة إقبال كبير من المواطنين لشراء مستلزماتهم الغذائية وغيرها استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

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صدى البلد أجرى بثا مباشرا للمعرض والذي افتتحه اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح وإقبال المواطنين على الشراء.

وأوضحت هند مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح أن نسبة التخفيض بالمعرض بلغت من 20 إلى 30 % في السلع الغذائية واللحوم.

وقالت إن سعر كيلو السكر المعبأ في معرض أهلا رمضان بمطروح 27 جنيها بينما تراوح سعر الأرز في المعرض من 27 إلى 33 للكيلو بينما بلغ سعر عبوة جبن نباتي وزن كيلو جرام بيدر 56 جنيها. وسعر زجاجة زيت القلي 800 جرام ب 49 جنيها وسعر كيس المكرونة وزن كيلو جرام 20 جنيها.

بينما أكد عوام عبد الحكم صاحب أحد شركات المواد الغذائية بمطروح أن المشاركة في هذا المعرض بهدف للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية ومحاربة الغلاء وجشع التجار.

وأضاف أنه تم في فتح العديد من المعارض بالتنسيق ومديرية تموين مطروح بالإضافة إلى السيارات المتنقلة والتي تصل اللا أقصى النجة ع الصحراوية والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة.
 

 


 

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