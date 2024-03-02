تعليم مطروح: طالبة الروضة الخاصة تحقق المركز الأول جمهوريا بمسابقة حفظ القرآن

حصلت أحدا الطالبات بمدرسة الروضة بمطروح على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية.



وهنأ عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح الطالبة فريدة محمد المغاوري بمدرسة الروضة الخاصة الابتدائية بعد تحقيقها إنجازا كبيرا في مسابقة حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية بالحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية ليكون امتداد لسلسلة الإنجازات التي حققها طلاب وطالبات المحافظة بالأنشطة التربوية بكافة نوعياتها خلال العام الدراسي الحالي.



وهنأ مدير المديرية أسرة الطالبة مشيدا بمجهوداتهم ومؤكدا أهمية الدور الإيجابي للأسرة في تحقيق الطالبة لذلك الإنجاز غير المسبوق والمساهمة البارزة في ذلك بتوفير الأجواء المناسبة وتحفيزها على التميز العلمي والتفوق الدراسي.



وقدم الشكر ليسري مجاهد موجه عام اللغة العربية والتربية الإسلامية وفريق العمل المعاون من موجهي المادة والمشرف على الطلاب كذلك إدارة مدرسة الروضة الخاصة وذلك للجهد المتميز والأداء الفعال والعطاء الزاخر والذي توج بتحقيق الطالبة لذلك الإنجاز الثقافي الديني.



وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته البالغة بوجود مثل تلك النماذج الطلابية المشرفة من أبناء تعليم مطروح مؤكد دعمه الكامل لكافة الموهوبين بجميع الأنشطة التربوية بالإدارات التعليمية.