غلق أحد المطاعم.. حملات مكثفة على الأسواق بمطروح

نظمت لجنة المرور على المطاعم والمحالّ التجارية بمرسي مطروح حملة على الأسواق والمطاعم لمتابعة المعروض من السلع الغذائية والاطمئنان على سلامتها حرصا على سلامة وصحة المواطنين.



واكد محمد أنور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة رئيس لجنة المرور على المطاعم والمحالّ التجارية أنه تم تنظيم حملة للجنة المرور على المطاعم والمحالّ التجارية بمرسي مطروح بمشاركة الجهات المعنية بالمحافظة من شرطة المرافق ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين وإدارة البيئة.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن إعدام ٣٥ كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير ١١ محضرا نظافة وعدم استكمال الشهادات الصحية والإعلان عن الأسعار وأشغال طريق، بالإضافة إلى ١٢ إنذارا عدم الالتزام بالسلامة والصحة المهنية والبيئة وكذلك عدم وجود عقود عمل وعدم استخراج تراخيص مزاولة مهنة.

وقال أنه تم اتخاذ إجراءات غلق لأحد المطاعم بالتنسيق مع مندوب مديرية الصحة. لاستمرار تنفيذ المخالفات.

وأشار إلى إلى المتابعة المستمرة للواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان سلامة السلع وحرصا على سلامة وصحة المواطنين.