محافظ مطروح يناقش دراسة لتحويل عدد من المدارس الفنية إلى تكنولوجيا تطبيقية

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء، مع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة جهود ومقترحات تطوير منظومة التعليم بالمحافظة والتيسير على المعلمين والطلاب مع استحداث أنواع جديدة من التعليم تواكب جهود الدولة في الاهتمام بتنمية مطروح.



حيث تمت مناقشة أهمية الحاجة إلى التوسع في التعليم الفني والتوعية بأهميته مع مقترح بتحويل عدد من المدارس الفنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية ومنها مدرسة تل العيسي بالعلمين، وكذلك دراسة تحويل المدرسة الفنية الزخرفية بالكيلو ٧ بمرسي مطروح بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتحويلها إلى مدرسة we، كما أنه يجرى التنسيق مع مؤسسة مصر الخير لإقامة مدرسة إستيم حيث وجه محافظ مطروح بأهمية اختيار الموقع المناسب وفقا للاشتراطات والتجهيزات الفنية اللازمة وذلك على محور على حميدة وجاري إعداد الدراسة التربوية.

