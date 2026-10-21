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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«حرب أكتوبر المجيدة.. تاريخ من البطولات.. حاضر من الإنجازات» ندوه بإعلام الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

 نظّمت إدارة إعلام الوادي الجديد، التابعة للإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد بقطاع الإعلام الداخلي، احتفالية وطنية بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات أكتوبر، تحت شعار «حرب أكتوبر المجيدة.. تاريخ من البطولات.. حاضر من الإنجازات»، وذلك تحت رعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وتوجيهات اللواء أ.ح. د. تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي.

وشهدت الاحتفالية حضور النائب المهندس أحمد أيوب، عضو مجلس الشيوخ، إلى جانب الأستاذة أزهار عبد العزيز محمد، مدير عام إعلام وسط الصعيد، والأستاذ مجدي محمد محمود، مدير إدارة الخارجة التعليمية، وفضيلة الشيخ رمضان يوسف، مدير عام الأوقاف بالوادي الجديد، والقمص برثلماؤوس، راعي كنيسة السيدة العذراء بالخارجة، وفضيلة الدكتور عمر عبد الكريم، مدير عام منطقة الوعظ، والأستاذ الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والبطل أمجد بسادة غبرانيوس، أحد أبطال حرب أكتوبر، وا. ناصر الدمرداش بنادى الادب إلى جانب نخبة من القيادات والشخصيات العامة والإعلاميين والطلاب.

من بطولات الماضي إلى إنجازات الحاضر

انطلقت الفعاليات بالسلام الجمهوري، أعقبته تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الطالب يحيى محمد سيد، من معهد ناصر الأزهري، ثم عرض فيلم تسجيلي استعاد مشاهد من ملحمة العبور، وما جسدته من إرادة وطنية وتضحيات عظيمة صنعت النصر وخلّدت أسماء الأبطال في ذاكرة الوطن.

وتضمنت الاحتفالية كلمة الأستاذة أزهار عبد العزيز محمد، مدير عام إعلام وسط الصعيد، إلى جانب فقرات شعرية وغنائية عبّرت عن الاعتزاز بالوطن، قدمها أعضاء نادي الأدب وفريق الموهوبين بمديرية التربية والتعليم  ومعهد الفتيات الأزهري، في مشهد جمع بين الإبداع الفني والرسالة الوطنية.

الوحدة الوطنية.. ركيزة قوة المجتمع

وأكدت كلمات ممثلي المؤسسات الدينية أهمية ترسيخ قيم المواطنة والتماسك المجتمعي، حيث شارك فضيلة الشيخ رمضان يوسف، وكيل وزارة الأوقاف، والقمص برثلماؤوس، راعي كنيسة السيدة العذراء بالخارجة، وفضيلة الدكتور عمر عبد الكريم، مدير عام منطقة الوعظ، في إبراز معاني الوحدة الوطنية باعتبارها إحدى ركائز قوة الدولة المصرية واستقرارها.

كما شهدت الاحتفالية مشاركة أكاديمية ومجتمعية من خلال كلمة الأستاذ الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، بما يعكس أهمية تكامل الجهود في بناء وعي الأجيال وتعزيز المشاركة المجتمعية.

شهادة بطل.. وذاكرة وطن لا تنسى

وفي لحظة استثنائية استعاد خلالها الحضور صفحات من تاريخ البطولة والتضحية، استعرض البطل أمجد بسادة غبرانيوس ذكرياته عن حرب أكتوبر المجيدة، مستحضرًا ما قدمه أبطال القوات المسلحة من تضحيات جسّدت أسمى معاني الشجاعة والانتماء، وقدمت للأجيال نموذجًا حيًا في الإصرار والدفاع عن الوطن.

واختُتمت الاحتفالية بتكريم الجهات والشخصيات المشاركة، تقديرًا لإسهاماتهم في إنجاح الفعالية، التي حملت رسالة واضحة مفادها أن بطولات أكتوبر ستظل مصدر إلهام للأجيال، وأن الحفاظ على الوطن ومواصلة مسيرة البناء والتنمية مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي وتترسخ بالانتماء والعمل.


قدم الحفل ا. غادة بصيت وجريس شنودة الاعلامين باراة اعلام الوادى الجديد تحت اشراف  ازهار عبد العزيز مدير عام اعلام وسط الصعيد.

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