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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المرأة ودورها فى التنمية وبناء المستقبل ندوة بإعلام الوادي الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه
منصور ابوالعلمين

نظم إعلام الوادى الجديد اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/١٠/١٤ ندوة حول ( المرأة المصرية ودورها فى التنمية وبناء المستقبل ) بكلية البنات الأزهرية حاضر فيها الأستاذ الدكتور عادل عبده عميد كلية البنات والمشرف على معهد التمريض الأزهرى والدكتور إبراهيم محمد حسن مدير إدارة الثقافة الصحية بالشؤون الصحية شارك فيها طالبات كلية البنات ومعهد التمريض الأزهرى 
افتتحت اللقاء غادة بصيط اخصائى إعلام موضحة دور قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات  فى التعريف ببرامج الدولة لبناء الإنسان وتحسين الخصائص السكانية من خلال إتاحة التعليم  والرعاية الصحية الجيدة بالاصافة إلى التمكين الاقتصادى  للمرأة كحق من حقوقها 
وفى ذات السياق تحدث الدكتور عادل عبده أن المرأة لها دور بارز فى المجتمع وأن الإسلام كفل لها حقوقها كاملة وأكد على رعايتها كإبنة وزوجة وأم وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء خير وذكر أن هناك نماذج نسائية لعبت دورا بارزا فى التاريخ الاسلامى أولهم السيدة خديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وأول من آمن به من النساء وكذلك السيدة أسماء بنت أبى بكر 
وأكد أن دور المرأة فى العصر الحديث لا يقل أهمية فالمرأة اليوم وصلت لأعلى المناصب كوزيرة ومحافظة وعضوة بالبرلمان 
واختتم حديثه بأن المرأة لها دور فى منزلها ورعاية أسرتها وتنشئة أبنائها تنشيئة سليمة 
ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم أن الدولة تقدم ٥ مبادرات صحبة خاصة للمرأة أولها مبادرة العيادات صديقة الشباب والمراهقين والتى تستهدف الفئة العمرية من ١٠ سنوات حتى ٢٤ سنة 
أما المبادرة الثانية تتمثل فى مبادرة الفحص الطبى للمقبلين على الزواج التى تعنى بالكشف المبكر للأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة 
وعن صحة الأم والجنين فتلك هى المبادرة الثالثة التى تهتم  بالحوامل منذ بداية الحمل حتى بعد الأسبوع ٦ أسابيع من الولادة 
ومن أهم المبادرات التى تهتم بصحة المرأة هى الكشف المبكر عن أورام الثدى والتى تساهم فى العلاج المبكر و سرعة الاستشفاء 
أما المبادرة الأخيرة هى الكشف عن الأورام السرطان خاصة أورام الرئة والقولون وعنق الرحم.
أدار اللقاء الأستاذة غادة بصيط محمد أخصائى إعلام 
تحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد مدير عام إعلام وسط الصعيد. 

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ندوة

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