"مشروعات التنمية".. ندوه بمجمع إعلام الوادي الجديد

نظم مجمع إعلام الوادي الجديد اليوم الاربعاء، ندوة موسعة بمقر مجمع الإعلام بهدف دعم الوعي بقضايا التنمية وتسليط الضوء على جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية.

شهدت الندوة مشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقيادات الشعبية والمجتمع المدني، إلى جانب عدد من المهتمين بقضايا التنميةبالمحافظة.



افتتح اللقاء جريس شنودة، الإعلامي بمجمع الإعلام موضحا أن اللقاء يأتي في إطار حرص الهيئة العامة للاستعلامات على مواكبة جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية، وتسليط الضوء على ما تشهده محافظة الوادي الجديد من مشروعات تنموية تعزز مكانتها على خريطة التنمية الوطنية.



وفى ذات السياق أكدت أزهار عبدالعزيز، مدير عام إعلام وسط الصعيد، أن تنظيم الندوة يأتى بالتزامن مع احتفالات محافظة الوادي الجديد بعيدها القومي تأكيدًا على أهمية تسليط الضوء على مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة، وجهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية ودعم مقومات التنمية الشاملة.



ومن جانبها ، استعرض علي عبد المعطي، الإعلامي وكبيرالإذاعيين، جانبًا من تاريخ نشأة الوادي الجديد والتحولات التي شهدتها المحافظة على مدار العقود الماضية، مشيرًا إلى أن عيدها القومي يرتبط بذكرى وصول أول قافلة من سلاح المهندسين إلى المحافظة عام 1959، وما مثلته تلك اللحظة من بداية لمرحلة جديدة في مسيرة التنمية والعمران.

وأكد أن محافظة الوادي الجديد، رغم ما واجهته عبر تاريخها من تحديات ، تمتلك اليوم مقومات تؤهلها لأن تكون إحدى المحافظات الواعدة في مستقبل التنمية والاستثمار، بما تمتلكه من مساحات شاسعة وموارد طبيعية وإمكانات زراعية واقتصادية وسياحية.



وتحدث الدكتور جمال حسن، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة الوادي الجديد، مؤكدا أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأوضح أن محافظة الوادي الجديد أصبحت في قلب خريطة التنمية الوطنية، لما تتمتع به من أهمية اقتصادية واستراتيجية، وما تشهده من توسع في المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي.



وأشار إلى أن المشروعات الزراعية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاكتفاء وتعزيز الأمن الغذائي، فضلًا عن دورها في توفير فرص العمل ودعم الأنشطةالاقتصادية.



وأضاف أن العائد الاقتصادي والاجتماعي لمشروعات التنمية ينعكس بصورة مباشرة على المواطن، من خلال تحسين جودة الحياة، ورفع مستوى الخدمات، وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تحقيق أقصى استفادة من إمكانات الوادي الجديد يتطلب مواجهة بعض التحديات ، وتعزيز فرص الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تتناسب مع المقومات الاقتصادية والاستراتيجية التي تتمتع بها المحافظة.

