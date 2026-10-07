قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطيران المدني السعودي: تعرض مطاري أبها والملك خالد الدوليان لاعتداءين استهدفا مرافقهما
متحدث الوزراء: 650 ألف زائر لموقع منتدى مصر و8.5 ألف مواطن يشاركون في الجلسات
قوات تحالف: تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية المستخدمة في اعتداء الرياض
مواعيد ومسارات جديدة .. ​بدء تشغيل خط مباشر لأتوبيسات BRT بين «الزراعي» و«صن كابيتال» غدًا الخميس
وزير الحرب الأمريكي: حاملة الطائرات "لينكولن" أغرقت 64 سفينة حربية إيرانية
أسطورة الصاعقة.. ابنة الشهيد إبراهيم الرفاعي: أبويا كان قلبه ميت والموت بيخاف منه
مصرع طالبين وإصابة ثالث.. تطورات حادث سقوط سيارة بترعة المريوطية في شبرامنت
«التصالح ليس مجرد إجراء».. برلماني: تقنين الأوضاع يحفظ حقوق المواطنين ويدعم التخطيط العمراني
«لم يستمع للنصيحة».. أحمد جلال يكشف كواليس انتقال أحمد عيد للأهلي
نزل 200 جنيه.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن
عباس شومان: أفريقيا تحظى باهتمام خاص .. والوافدون سفراء لمصر والأزهر.. صور
الزمالك يسقط بثلاثية أمام زد في افتتاح مشواره بكأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"مشروعات التنمية".. ندوه بمجمع إعلام الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

  نظم مجمع إعلام الوادي الجديد اليوم الاربعاء، ندوة موسعة بمقر مجمع الإعلام بهدف  دعم الوعي بقضايا التنمية وتسليط الضوء على جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية.

شهدت الندوة مشاركة واسعة من  ممثلي الجهات الحكومية والقيادات الشعبية والمجتمع المدني، إلى جانب عدد من المهتمين بقضايا التنميةبالمحافظة.


افتتح اللقاء جريس شنودة، الإعلامي بمجمع الإعلام موضحا  أن اللقاء يأتي في إطار حرص الهيئة العامة للاستعلامات على مواكبة جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية، وتسليط الضوء على ما تشهده محافظة الوادي الجديد من مشروعات تنموية تعزز مكانتها على خريطة التنمية الوطنية.


وفى ذات السياق أكدت أزهار عبدالعزيز، مدير عام إعلام وسط الصعيد، أن تنظيم الندوة يأتى بالتزامن مع احتفالات محافظة الوادي الجديد بعيدها القومي  تأكيدًا على أهمية تسليط الضوء على مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة، وجهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية ودعم مقومات التنمية الشاملة.


ومن جانبها ، استعرض علي عبد المعطي، الإعلامي وكبيرالإذاعيين،  جانبًا من تاريخ نشأة الوادي الجديد والتحولات التي شهدتها المحافظة على مدار العقود الماضية، مشيرًا إلى أن عيدها القومي يرتبط بذكرى وصول أول قافلة من سلاح المهندسين إلى المحافظة عام 1959، وما مثلته تلك اللحظة من بداية لمرحلة جديدة في مسيرة التنمية والعمران.
وأكد أن محافظة الوادي الجديد، رغم ما واجهته عبر تاريخها من تحديات ، تمتلك اليوم مقومات تؤهلها لأن تكون إحدى المحافظات الواعدة في مستقبل التنمية والاستثمار، بما تمتلكه من مساحات شاسعة وموارد طبيعية وإمكانات زراعية واقتصادية وسياحية. 


وتحدث الدكتور جمال حسن، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة الوادي الجديد، مؤكدا أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وأوضح أن محافظة الوادي الجديد أصبحت في قلب خريطة التنمية الوطنية، لما تتمتع به من أهمية اقتصادية واستراتيجية، وما تشهده من توسع في المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي.


وأشار إلى أن المشروعات الزراعية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاكتفاء وتعزيز الأمن الغذائي، فضلًا عن دورها في توفير فرص العمل ودعم الأنشطةالاقتصادية. 


وأضاف أن العائد الاقتصادي والاجتماعي لمشروعات التنمية ينعكس بصورة مباشرة على المواطن، من خلال تحسين جودة الحياة، ورفع مستوى الخدمات، وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن تحقيق أقصى استفادة من إمكانات الوادي الجديد يتطلب مواجهة بعض التحديات ، وتعزيز فرص الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تتناسب مع المقومات الاقتصادية والاستراتيجية التي تتمتع بها المحافظة.
 

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ندوه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

د. علي جمعة

علي جمعة يكشف عن عمل يديم عليك ستر الله في الدنيا والآخرة

رئيس مجلس الوزراء

فرصة جديدة للمخالفين في البناء.. 12 قرارًا مهما من الحكومة اليوم

ترشيحاتنا

الزمالك وزد

نتمنى نضم موهبة الأهلي.. أول رد من زد بعد الفوز على الزمالك بثلاثية

ميسي

نجوم كرة القدم يوجهون رسائل مؤثرة إلى ميسي بعد وداعه منتخب الأرجنتين

المصري وسيراميكا كليوباترا

نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري فى كأس عاصمة مصر

بالصور

وجبة مفيدة متكاملة.. طريقة عمل صينية سمك بلطى

طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى

تسلا تمدّد تشغيل روبوتاكسي أوستن وسط تحديات القيادة الليلية

روبوتاكسي
روبوتاكسي
روبوتاكسي

لماذا يشعر بعض الركاب بالغثيان داخل السيارات الكهربائية؟

الغثيان داخل السيارات الكهربائية
الغثيان داخل السيارات الكهربائية
الغثيان داخل السيارات الكهربائية

مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي

مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي
مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي
مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد