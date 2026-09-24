قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اكتشاف أثري نادر بالوادي الجديد .. العثور على مقبرة هرمية من العصر الروماني بـ «بئر الشغالة» .. صور
فلسطين في صدارة مباحثات نبيل فهمي ووزير الخارجية الروسي
قداسة البابا تواضروس يفتتح معرض منتجات الأديرة بالكاتدرائية .. صور
مواعيد مباريات الجولة الأولى بكأس عاصمة مصر «النسخة السادسة»
دعاء لو قلته يرجع الله لك كل ما ضاع منك .. ويُكسبك 650 حسنة
الأرصاد تكشف عن مفاجآت الخريف: حر نهارا وأجواء معتدلة ليلا.. وفرص تساقط أمطار رعدية
كفيف يناشد وزيرة التضامن التدخل لإعادة صرف معاشه: بدون مصدر دخل
في يوبيله الذهبي .. اتحاد مجالس البحث العلمي العربية يستشرف مستقبل العلوم والتكنولوجيا .. صور
مصر مركز إقليمي للطاقة.. وزير الكهرباء يبحث مع سفيرة قبرص مستجدات مشروع الربط الكهربائي
«التضامن» توضح ضوابط جمع التبرعات لعلاج الحالات المرضية النادرة وتكشف تفاصيل علاج الطفل يوسف
تحذير صيني شديد اللهجة لأمريكا بشأن تايوان
بالأسماء ..الصحة تغلق 16 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالعبور في القليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«معا لأجل مجتمع أكثر صحة».. ندوة بمجمع إعلام الوادى الجديد

جانب من الندوة
جانب من الندوة
منصور ابوالعلمين

نفذت إدارة إعلام الوادى الجديد ندوة بعنوان “معا لأجل مجتمع أكثر صحة”،  بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، والتى تأتى برعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبتوجيهات اللواء الدكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي.

حاضر فى اللقاء الدكتور أحمد عبد العزيز فهمي، مدير إدارة التطعيمات بالشئون الصحية، بحضور ياسر عبد التواب، نائب أول رئيس مركز ومدينة الخارجة، نائبا عن جهاد متولى، رئيس مركز ومدينة الخارجة. 

استهلت اللقاء غادة بصيط محمد، أخصائى إعلام، موضحة أهمية الحملات والمبادرات الصحية التى تقوم بها الدولة، والتى تستهدف جميع المواطنين والأعمار، وأهمها حملة “100 مليون صحة” و"صحة المرأة"، بالإضافة لمبادرات التقزم والسمنة لطلاب المدارس.

من جانبه، أكد ياسر عبد التواب أن هناك اهتماما من المواطن وتفاعلا كبيرا تجاه المبادرات والحملات الصحية المختلفة.

وقال إن أن المواطن فى الوادى الجديد يقدر الجهود التى تقوم بها الدولة.

أما عن الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة، فأوضح الدكتور أحمد عبد العزيز أن الدولة تقوم بالإعداد والترتيب لهذه الحملة منذ عام مضى، وذلك بعمل مسح شامل لتحديد الفئات المستهدفة، فالحملة تستهدف جميع الأطفال من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات سواء كانوا مصريين أو غير مصريين، وذلك على الرغم من حصول مصر على شهادات دولية تؤكد خلوها من تلك الأمراض.

وذكر أن الحملة سيتم إطلاقها فى شهر أكتوبر القادم وتستمر لمدة 3 أسابيع. 

أما عن أماكن الحملة، فأشار إلى أنها ستتواجد فى الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة ومكاتب الصحة، هذا بجانب الفرق المتنقلة بالمدارس والحضانات.

وشدد على أن الطعم آمن مائة بالمائة، إلا أن هناك مؤجلات وموانع للتطعيم، لذلك ناشد أولياء الأمور إبلاغ الفرق الطبية بحالة الطفل الصحية للتعامل معها، خاصة أن هناك طبيبا متواجدا بشكل مستمر مع هذه الفرق. 

وفى ختام الندوة ناشد الحضور نقل هذه المعلومات حتى يتم الوصول لجميع الأطفال لإحداث مناعة مجتمعية.

أدار اللقاء غادة بصيط محمد، أخصائى إعلام، تحت إشراف أزهار عبد العزيز محمد، مدير عام وسط الصعيد.

الوادي الجديد اخبار الوادي مرحبا ندوه اعلاميه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

صورة أرشيفية

في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

حسام عبد المجيد

اللاعب يرفض العودة.. وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة عرض الأهلي

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

وزير الخزانة الأمريكي

توقف 90% من الرحلات الخارجية.. بيسنت: لا أعرف كيف سيعود ممثلو إيران من اجتماعات الأمم المتحدة

الزمالك

الفوز بالقمة.. تفاصيل جلسة عمر جابر والونش مع لاعبي الزمالك

ترشيحاتنا

فيروس نقص المناعة البشرية

دراسة: الحقن الوقائية من فيروس نقص المناعة البشرية أكثر فعالية من الحبوب اليومية

حظك اليوم وتوقعات الابراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 24 سبتمبر 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا

الام البطن

لازم تكشف فورا.. علامات آلام البطن التي تدل على مشكلة خطيرة

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات

انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض

أستون مارتن تجهز "فالهالا سبايدر".. هايبركار مكشوفة بقوة 1064 حصانا

فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد