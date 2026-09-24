«معا لأجل مجتمع أكثر صحة».. ندوة بمجمع إعلام الوادى الجديد

نفذت إدارة إعلام الوادى الجديد ندوة بعنوان “معا لأجل مجتمع أكثر صحة”، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، والتى تأتى برعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبتوجيهات اللواء الدكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي.

حاضر فى اللقاء الدكتور أحمد عبد العزيز فهمي، مدير إدارة التطعيمات بالشئون الصحية، بحضور ياسر عبد التواب، نائب أول رئيس مركز ومدينة الخارجة، نائبا عن جهاد متولى، رئيس مركز ومدينة الخارجة.

استهلت اللقاء غادة بصيط محمد، أخصائى إعلام، موضحة أهمية الحملات والمبادرات الصحية التى تقوم بها الدولة، والتى تستهدف جميع المواطنين والأعمار، وأهمها حملة “100 مليون صحة” و"صحة المرأة"، بالإضافة لمبادرات التقزم والسمنة لطلاب المدارس.

من جانبه، أكد ياسر عبد التواب أن هناك اهتماما من المواطن وتفاعلا كبيرا تجاه المبادرات والحملات الصحية المختلفة.

وقال إن أن المواطن فى الوادى الجديد يقدر الجهود التى تقوم بها الدولة.

أما عن الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة، فأوضح الدكتور أحمد عبد العزيز أن الدولة تقوم بالإعداد والترتيب لهذه الحملة منذ عام مضى، وذلك بعمل مسح شامل لتحديد الفئات المستهدفة، فالحملة تستهدف جميع الأطفال من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات سواء كانوا مصريين أو غير مصريين، وذلك على الرغم من حصول مصر على شهادات دولية تؤكد خلوها من تلك الأمراض.

وذكر أن الحملة سيتم إطلاقها فى شهر أكتوبر القادم وتستمر لمدة 3 أسابيع.

أما عن أماكن الحملة، فأشار إلى أنها ستتواجد فى الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة ومكاتب الصحة، هذا بجانب الفرق المتنقلة بالمدارس والحضانات.

وشدد على أن الطعم آمن مائة بالمائة، إلا أن هناك مؤجلات وموانع للتطعيم، لذلك ناشد أولياء الأمور إبلاغ الفرق الطبية بحالة الطفل الصحية للتعامل معها، خاصة أن هناك طبيبا متواجدا بشكل مستمر مع هذه الفرق.

وفى ختام الندوة ناشد الحضور نقل هذه المعلومات حتى يتم الوصول لجميع الأطفال لإحداث مناعة مجتمعية.

أدار اللقاء غادة بصيط محمد، أخصائى إعلام، تحت إشراف أزهار عبد العزيز محمد، مدير عام وسط الصعيد.