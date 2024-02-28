محافظ مطروح يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، صباح اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة استمرارا للمتابعة والتواصل الميداني للاطمئنان على تيسير الإجراءات للمواطنين في تسجيل طلباتهم والاستماع عن قرب لشكواهم، والتنسيق بين الجهات المعنية لسرعة الرد والاستجابة بما يسرع بتلبية احتياجات ومطالب المواطنين في المجالات المختلفة.



استمع محافظ مطروح خلال جولته لطلبات عدد من المواطنين في عدة مجالات بحضور رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين مع التوجيه بسرعة التعامل معها وتسجيلها على منظومة الشكاوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها خاصة المساعدات الإنسانية والعلاجية العاجلة.



كما وجه بالمتابعة مع الجهات المعنية من المديريات والقطاعات الخدمية المختلفة لإزالة أسبابها والتيسير على المواطنين.، موجها لجهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمعاينة على الواقع لشكوى أهالي منطقة الشيخ عطيوة بالكيلو ٢ لطلب واستكمال توصيل الشبكة بعدد من الشوارع.



كما وجه بالتنسيق مع مديرية التضامن بشأن معاش تكافل وكرامة لإحدى الحالات، والتنسيق مع مديرية العمل بشأن طلبات عدد من المواطنين الحصول على فرصة عمل، وغيرها من بحث لطلبات المواطنين والحرص على الاستماع إليهم.