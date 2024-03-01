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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض أهلا رمضان في مطروح

السكرتير العام خلال
السكرتير العام خلال تفقد المعرض

تفقد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير عام محافظة مطروح معرض أهلا رمضان خلف مديرية التموين بمدينة مرسى مطروح والذي يتم تنفيذه لتوفير السلع المدعمة للمواطنين بحضور المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين ومختار جبريل الصنفرى رئيس الغرفة التجارية بمطروح والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعدد من العمد والمشايخ وأهالي مطروح.

 

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وتابع السكرتير العام أجنحة المعرض من السلع الغذائية الأساسية واللحوم والمنظفات وغيرها تيسيرا على الأهالي بمشاركة أصحاب المنتجات المعروضة، بالإضافة إلى توافر سيارات توزيع أسطوانات البوتاجاز والخبز أمام المعرض للتيسير على المواطنين.

ووجه الشكر لجهود تنظيم المعرض تيسيرا على أهالي مطروح بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية والتجار والشركات المشاركة في إطار الاستعداد لاستقبال لشهر رمضان الكريم مع العمل على توفير مزيد من السلع الأساسية للمواطنين وتنظيم مزيد من المعارض والمنافذ للسلع الغذائية المخفضة للمواطنين وتيسير الحصول عليها والرقابة على الأسواق ومنع أي تجاوزات.
 

السكرتير العام خلال تفقد المعرض 

 

 

 

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