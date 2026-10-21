بعد نجاحه بتركيا.. فيلم «SOY» في دور العرض بالسعودية ومصر اليوم

تستقبل دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية ومصر، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر، فيلم الرعب والتشويق «SOY»، و قصة تركي آل الشيخ . ليبدأ رحلته مع الجمهور العربي.

تركي الـ شيخ

وتدور أحداث الفيلم حول أربعة أصدقاء يصلون إلى قصر معزول في إسطنبول، قبل أن يكتشف أحدهم أنه ورث المكان، إلى جانب لعنة قديمة تطارد عائلته منذ أن أطلقها جدّه. ومن هنا، تتصاعد سلسلة من الأحداث الغامضة التي تعيد الماضي إلى الحاضر.

الفيلم من قصة تركي آل الشيخ، الذي يتولى إنتاجه، وكتابة تركي آل الشيخ وشكري نجاتي شاهين ومليح أوزيلماز، وإخراج ماكسيم ألكسندر.

ويشارك في بطولته فرح زينب عبد الله، وباريش أردوتش، ومحمد يلماز أك، وأوزجي أوزاجار، إلى جانب توبا بويوكستون كضيفة شرف، وتامر ليفنت، وميرال جتينكايا، وإسماعيل تونشبيليك.

ويقدم «SOY» تجربة تمزج بين الرعب والغموض والتشويق، في حكاية تمتد خيوطها من الماضي إلى الحاضر، وتضع أبطالها في مواجهة أسرار عائلية ولعنة لا تعرف الحدود.