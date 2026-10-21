قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيلم تسجيلي بمنتدى مصر 2026 يستعرض جهود مؤسسات الدولة لتعزيز الأمن والأمان وترسيخ الاستقرار
الجيش السوداني يسقط 3 مسيّرات للدعم السريع شرق وشمال الخرطوم
غزل المحلة يتقدم على الاتحاد السكندرى 2-0 فى الشوط الأول
الرئيس السيسي: القوات المسلحة ووزارة الداخلية هما جناحي أمن الدولة
الإمام الأكبر يستقبل أسرتي طالبي معهد دنوشر المتوفيين.. ويؤكد: الأزهر كله حزين
تأجيل محاكمة 23 متهماً في قضية لجان الدعم المالي
الزمالك يتفق مع مدرب دنماركي للانضمام إلى جهاز معتمد جمال | خاص
في أوسلو.. زيلينسكي يبحث مع قادة أوروبيين وممثلين أمريكيين سبل إنهاء الحرب مع روسيا
وزير التموين: 142 مليار جنيه لدعم منظومة الخبز بالموازنة الجديدة
قرار من الرئيس السيسي يدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء: تخصيص مساحة لمشروعات الطاقة
الطيران الحربي اليمني يشن غارات على تعزيزات ومعسكرات الحوثيين في محيط جبل هان بتعز
«مسافر طنطا الخميس والجمعة؟».. السكة الحديد تعلن رحلات استثنائية وتعديل مواعيد القطارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد نجاحه بتركيا.. فيلم «SOY» في دور العرض بالسعودية ومصر اليوم

تركي الـ شيخ
تركي الـ شيخ
باسنتي ناجي

تستقبل دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية ومصر، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر، فيلم الرعب والتشويق «SOY»، و قصة تركي آل الشيخ . ليبدأ رحلته مع الجمهور العربي.

تركي الـ شيخ 

وتدور أحداث الفيلم حول أربعة أصدقاء يصلون إلى قصر معزول في إسطنبول، قبل أن يكتشف أحدهم أنه ورث المكان، إلى جانب لعنة قديمة تطارد عائلته منذ أن أطلقها جدّه. ومن هنا، تتصاعد سلسلة من الأحداث الغامضة التي تعيد الماضي إلى الحاضر.

الفيلم من قصة تركي آل الشيخ، الذي يتولى إنتاجه، وكتابة تركي آل الشيخ وشكري نجاتي شاهين ومليح أوزيلماز، وإخراج ماكسيم ألكسندر.

 ويشارك في بطولته فرح زينب عبد الله، وباريش أردوتش، ومحمد يلماز أك، وأوزجي أوزاجار، إلى جانب توبا بويوكستون كضيفة شرف، وتامر ليفنت، وميرال جتينكايا، وإسماعيل تونشبيليك.

ويقدم «SOY» تجربة تمزج بين الرعب والغموض والتشويق، في حكاية تمتد خيوطها من الماضي إلى الحاضر، وتضع أبطالها في مواجهة أسرار عائلية ولعنة لا تعرف الحدود.

تركي ال شيخ نجوم الفن الفنان تركي الـ شيخ SOY

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية

رفع الحد الأدنى للمعاشات في يناير2027.. كم الزيادة الجديدة؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر

منتخب مصر

بعد إيقاف التوأم 3 مباريات.. بديل حسام حسن في قيادة منتخب مصر

صورة من موقع العقار

4 ضحايا .. التفاصيل الكاملة لحادث العقار المنهار بالإسكندرية

الزمالك

وقع فعلًا.. سيد مرعي يفجر مفاجأة بشأن محمود ممدوح والزمالك

مدير مدرسة بالمطرية

مدير مدرسة بالمطرية ينقل مكتبه "للحوش" لمراقبة انضباط الدراسة وسلامة الطلاب

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

وسط ترقب المستثمرين.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

في إطار زيارته لمصر للمشاركة في مؤتمر MOC 2026.. وزير الطاقة القبرصي يتفقد مصنع دمياط لإسالة وتصدير الغاز الطبيعي

في إطار زيارته لمصر للمشاركة في مؤتمر MOC 2026.. وزير الطاقة القبرصي يتفقد مصنع دمياط لإسالة وتصدير الغاز الطبيعي

حماية المستهلك

منتدى مصر 2026.. رئيس حماية المستهلك يشارك في جلسة "منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية"

بالصور

خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة 2026.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

ملامح والدتها.. ابنة شيرين عبدالوهاب تشعل تفاعل الجمهور في أحدث ظهور

نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟

فيديو

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد