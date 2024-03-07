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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب آثار مطروح في رحلة علمية لموقع «حفائر أم الرخم»

طلاب جامعة مطروح
طلاب جامعة مطروح خلال الرحلة العلمية

نظّمت كلية الآثار واللغات بجامعة مطروح، اليوم الخميس، رحلة علمية لطلاب قسم الآثار إلى موقع الحفائر الأثرية بمنطقة أم الرخم، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور مصطفى النجار.

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وأكد الدكتور مصطفى النجار، حرص الجامعة  على تقديم خدمة تعليمية متميزة لطلابها، تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي في شتى مجالات التعلم والمعرفة، مما يساهم في إثراء العملية التعليمية للطلاب وتمدهم بالخبرات المؤهلة لسوق العمل في المستقبل.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد جابر المغربي القائم بأعمال عميد الكلية، أن الزيارة شملت معبد وحصن رمسيس الثاني، كما تم خلالها تدريب الطلاب عمليا على كيفية إعداد الموقع للحفائر، وشرح أساليب الحفر العلمي، والتعرف على الأدوات المستخدمة في أعمال الحفائر.
وأضاف المغربي أن الطلاب قاموا بدراسة الطبقات الأثرية المختلفة الموجودة في الموقع، وفهم كيفية تطور الحضارة المصرية القديمة عبر الزمن، والتعرف على المعابد والمباني السكنية في العصور المختلفة، وذلك من خلال دراسة خصائص البناء والمواد المستخدمة، مشيرا إلى أن الرحلة تعد نموذجا رائعا للتعليم العملي.
ومن جانبهم توجه الطلاب المشاركون في الزيارة بخالص الشكر والتقدير لإدارة الجامعة وإدارة الكلية؛ لإتاحة الفرصة للمشاركة في تلك الزيارات العلمية التي تساهم في رفع معدلات التدريب العملي لديهم، مما يساهم في صقل خبراتهم في مجال تخصصهم وتوفير فرص العمل المستقبلية.

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