قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور وزير الطيران.. ضباط المراقبة الجوية يحتفلون باليوم العالمي| صور
إدارة كييف العسكرية: استمرار خطر الهجمات الروسية بالصواريخ الباليستية وقصف محطة وقود في دنيبروفسكي
البابا تواضروس يلتقي كهنة قطاع عزبة النخل والمرج | صور
أحمد موسى: وثائق أمريكية كشفت تخطيط واشنطن لإنشاء 33 سدا في إثيوبيا
أحمد موسى: العمليات الإرهابية في سيناء بدأت عام 2004
أحمد موسى: تطوير القدرات البحرية المصرية يتواصل.. وتصنيع 75% من مكونات القطع البحرية محليًا
هجوم بصواريخ باليستية على كييف.. انفجارات وأضرار تطال منشآت الطاقة
أحمد موسى يكشف تفاصيل متابعة بيانات الداخلية ومنظومة إدارة الأزمات.. ويتحدث عن أوضاع سيناء
إعلامي ينتقد أداء الأهلي بعد التعادل مع القناة: لا بنلعب ولا بنكسب
وزير الأوقاف: الاحتفال بالمولد ليس دجلًا ولا شعوذة ومن خالف نعلمه برفق
محمود مسلم: الأمن القومي المصري والسعودي جناحا الأمن القومي العربي
مانشستر يونايتد يخسر برباعية من كومو في دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

5 أرغفة و50 جنيها للسلع.. وزير التموين يكشف تفاصيل الدعم المقدم للمواطنين

وزير التموين
وزير التموين

استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تطورات منظومة الدعم التمويني، والتوجهات المطروحة لتطوير آليات تقديمه ورفع كفاءة استهداف مستحقيه، إلى جانب جهود الوزارة لحماية القوة الشرائية للمواطنين وتطوير الرقابة على الأسواق باستخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجية الحديثة.

وأكد الوزير، في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منظومة الدعم التمويني تمثل أحد المحاور الرئيسية للحماية الاجتماعية، موضحًا أن نحو 64.5 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعم، بواقع خمسة أرغفة يوميًا للفرد، فيما تتحمل الدولة الجزء الأكبر من تكلفة الإنتاج.

وأضاف أن نحو 57.5 مليون مواطن يستفيدون من منظومة السلع التموينية، ويحصل الفرد، وفقًا لقواعد الصرف الحالية، على دعم سلع بقيمة 50 جنيهًا شهريًا، في حدود المقررات المعمول بها، وتتحمل الدولة والجهات التابعة لها فروق التكلفة الناتجة عن ارتفاع أسعار تدبير السلع مقارنة بأسعار بيعها للمواطنين ضمن المنظومة التموينية.

وأوضح أن مخصصات الدعم العيني المدرجة بموازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للعام المالي 2025/2026 بلغت 160 مليار جنيه، منها 124 مليار جنيه لدعم الخبز و36 مليار جنيه لدعم السلع، وتصل المخصصات المدرجة بموازنة العام المالي 2026/2027 إلى 178 مليار جنيه، منها 142 مليار جنيه لدعم الخبز و36 مليار جنيه لدعم السلع.

وأشار الوزير إلى أن تطوير منظومة الدعم يستهدف معالجة التحديات المرتبطة بآليات الاستهداف وتنوع اختيارات المستفيدين، ورفع كفاءة قواعد البيانات، وتعزيز الحوكمة والرقابة؛ بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المخصصة للحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، استعرض الوزير التوجه نحو دراسة تطوير المنظومة تدريجيًا، من الدعم العيني بصورته الحالية إلى دعم نقدي سلعي أكثر مرونة، يتيح للمواطن اختيار احتياجات أسرته من السلع الأساسية وفقًا لأولوياته، مع الحفاظ على توجيه الدعم للأغراض الغذائية وتحسين كفاءة الاستهداف.

وأكد أن التطوير لا يقتصر على تغيير آلية تقديم الدعم، بل يشمل أيضًا تحديث قواعد البيانات وآليات الصرف والرقابة والربط بين الخدمات، بما يعزز كفاءة المنظومة وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية.

وأوضح أن التصورات المطروحة تتضمن دراسة شرائح مختلفة للمستفيدين تراعي تفاوت احتياجات الأسر وظروفها الاقتصادية، وإتاحة سلة أكثر تنوعًا من السلع الغذائية الأساسية، بما يوسع اختيارات المواطنين ويمنحهم مرونة أكبر في تدبير احتياجاتهم.

وشدد على أهمية مراعاة تغيرات الأسعار عند تطوير آليات الدعم، للحفاظ على قيمته الحقيقية وتعزيز قدرته على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر.

وأكد الوزير أن الحماية الاجتماعية لا تكتمل بمجرد تخصيص الدعم، بل ترتبط أيضًا بضمان توافر السلع واستقرار أسعارها وحماية المواطنين من الممارسات التجارية غير السليمة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الرقابة على الأسواق، وتعزيز القدرة على اكتشاف مؤشرات الخلل والتدخل الاستباقي.

واستعرض الوزير منظومة الرقابة الرقمية الذكية، التي بدأ العمل بها في الأول من سبتمبر 2026، وتضم عددًا من الأدوات التكنولوجية، في مقدمتها «رادار الأسعار» لمتابعة حركة أسعار السلع ورصد التغيرات جغرافيًا، ونظم المعلومات الجغرافية «GIS» لتحديد مواقع منافذ الوزارة وتحليل التغطية ورصد الفجوات، إلى جانب «كارت المفتش» لتوثيق الحملات والزيارات الرقابية ورفع كفاءة المتابعة الميدانية.

وأضاف أن المنظومة تعتمد على الرصد اليومي للأسعار والاستعانة بنماذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بتحركات أسعار السلع الغذائية، بالتوازي مع الاستفادة من التقارير والنشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ بما يدعم القرارات المبنية على البيانات ويعزز كفاءة التدخلات الرقابية.

واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة الدعم ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوافر السلع الأساسية بصورة منتظمة، وحماية القوة الشرائية للمواطنين، ودعم استقرار الأسواق.

التموين وزير التموين منتدى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية

رفع الحد الأدنى للمعاشات في يناير2027.. كم الزيادة الجديدة؟

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

مدير مدرسة بالمطرية

مدير مدرسة بالمطرية ينقل مكتبه "للحوش" لمراقبة انضباط الدراسة وسلامة الطلاب

مواطن لوزير التموين

مواطن لوزير التموين: واحد شغال نقاش ومدخل عياله مدرسة خاصة.. ليه يتشال من التموين؟

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

4 مديرين إدارات جدد..محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

الدولار

بعد سلسلة ارتفاعات…انخفاض سعر الدولار في مصر

وائل جمعة

تفتكروا يقصد مين؟ وائل جمعة يثير الجدل برسالة غامضة.. صعب تنزل الحمير

أحمد خالد

لاعب بترول أسيوط لحكم مباراة الزمالك: الله يسامحك هركب شريحة و6 مسامير وخطافين

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستكمل «قانون القدوة» ويحذر: قرارات الكاهن تؤثر في حياة الآخرين

إيركايرو ونادي ضباط المراقبة الجوية

إيركايرو تدعم ضباط المراقبة الجوية بـ 5 ملايين جنيها لدعم جهود التدريب

الاب والعروسة

أب يوصي عريس ابنته في حفل زفافها: لو قلبك يوم بطل يحبها رجعهالي

بالصور

كفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة

الكفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة
الكفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة
الكفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة

أسعار بيجو 307 موديل 2007 المستعملة في مصر

بيجو 307
بيجو 307
بيجو 307

كيف تساعد القراصيا مرضى البواسير؟

كيف تساعد القراصيا مرضى البواسير؟
كيف تساعد القراصيا مرضى البواسير؟
كيف تساعد القراصيا مرضى البواسير؟

أرخص 5 سيارات صينية زيرو في مصر

سيارات صينية
سيارات صينية
سيارات صينية

فيديو

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد