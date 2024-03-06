عدِّل السعر بإيده.. محافظ مطروح يخفض سعر اللحوم بمعرض أهلا رمضان

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال افتتاح معرض اهلا رمضان خفض سعر اللحوم البلدى لـ300 جنيه بدلا من 320 للكيلو تيسير ا على المواطنين .

وأجرى محافظ مطروح تعديلا لسعر اللحوم البقري بيده، وسط تصفيق من المواطنين الذين تصادف تواجدهم داخل المعرض.

جاء ذلك، خلال افتتاح محافظ مطروح معرضي أهلا رمضان، اليوم الأربعاء، خلف مديرية التموين، وبالمعرض اللوجيستي، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والنائبة فتحية السنوسي، والمهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين، ومختار جبريل الصنفري رئيس الغرفة التجارية بمطروح، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، وعدد من تجار مطروح، والأهالي.