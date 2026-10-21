أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، أن الحماية الاجتماعية تمثل قضية أساسية ترتبط بالمواطنة والأمن القومي المصري، ولا تقتصر على تقديم الإعانات والمساعدات للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن مفهوم الحماية الاجتماعية شهد تطورًا نحو مزيد من الشمول بعد 30 يونيو.

وأوضح عبد العال، خلال فعاليات منتدى مصر 2026، أن مسئولية الحماية الاجتماعية لا تقع على عاتق الدولة وحدها، بل تتطلب تكاتف مختلف مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز قدرة المواطنين على الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى المشاركة الفعالة في العمل والإنتاج.

وشدد رئيس حزب التجمع على أن مواجهة الفقر لا يمكن أن تعتمد على المبادرات الخيرية أو الحلول المؤقتة، وإنما تستلزم توفير فرص عمل حقيقية، إلى جانب اتخاذ إجراءات تضمن حماية دخول المواطنين من التراجع في قيمتها الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.

وأشار إلى أهمية تطوير التشريعات المنظمة لبرامج الحماية الاجتماعية، بما يدعم دمج الفئات المستحقة في سوق العمل ويعزز قدرتها على الإنتاج وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، مؤكدًا ضرورة تشجيع المرأة على المشاركة في سوق العمل، بما يتيح لها فرصًا أكبر للمساهمة في النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.