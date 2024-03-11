مدير المركز التكنولوجي بمطروح: الاستجابة لـ97% من شكاوى المواطنين

استعرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، جهود إدارة خدمة المواطنين خلال الفترة من ١٥ ديسمبر حتى أول مارس الجارى، من تقديم مساعدات وإعانات مالية شهرية ومساعدات علاج مع تكفل نفقات علاج لغير القادرين ، بإجمالي بمبلغ ٥٣١ الف جنيه .

وأوضحت أنه استفاد من هذه الإعانات ٧٠٢ مواطن من غير القادرين والأولى بالرعاية بالمحافظة.

وأشارت إلى أنه تم الاستجابة وتلبية ٣٣٨٩من طلبات المواطنين على بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، ومواقع التواصل الاجتماعي وشكاوى صفحة المركز التكنولوجي ومنظومة الشكاوى، من إجمالي ٣٥٠٠ شكوى بنسبة تنفيذ ٩٧%.