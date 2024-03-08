افتتاح 4 معارض أهلا رمضان بمدن مطروح الشرقية

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح افتتاح معارض أهلا رمضان بمدن شرق مطروح بأسعار مخفضة تتراوح نسبة التخفيض من ٢٥ إلى ٣٠ % تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون مع الغرفة التجارية وعدد من كبار تجار الجملة بمطروح.



وأوضحت المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين بالمحافظة أنه تم افتتاح عدد من المعرض "أهلا رمضان" بحضور مختار جبريل رئيس الغرفة التجارية وعدد من كبار تجار الجملة بمطروح معارض أهلا رمضان بمدينة الضبعة والعلمين والحمام وقرية سيدي عبد الرحمن مع استكمال افتتاح باقي معارض أهلا رمضان بمدن غرب المحافظة وكذلك تسير القوافل لعرض جميع المنتجات والسلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مع استقبال شهر رمضان الكريم.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي استمرارا لجهود محافظة مطروح في فتح مزيد من معارض أهلا رمضان للتيسير على المواطنين مع استقبال شهر رمضان الكريم.