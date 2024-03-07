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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يوم الشهيد المصري خالد فى تاريخ الوطن .. ندوة بإعلام مطروح

فاعليات الندوة بمركز
فاعليات الندوة بمركز اعلام مطروح

عقد مركز إعلام مطروح اليوم الخميس ندوة بعنوان (يوم الشهيد.. يوم خالد فى تاريخ الوطن ) وذلك بحضور  اللواء حاتم محى الدين المستشار العسكري بمطروح والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الازهرية.  ومشاركة عدد كبير من موظفى  الجهات التنفيذية والمعلمين والاخصائيين بمديرية التربية والتعليم بالإضافة الى عدد من الاتحادات الطلابية بالمدارس والمعاهد الازهرية .

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ونقلت خلود رفعت مدير مركز اعلام مطروح تحيات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات للسادة الحضور ومدى اهتمام القطاع بالمشاركة فى كافة المناسبات القومية والتاريخية المصرية ونشر الوعى بأهميتها لترسيخ قيم الولاء والانتماء والمواطنة بين افراد المجتمع. 


وأوضح  المستشار العسكري بمطروح  دور مصر التاريخى والرائد وأن مصر هى اول دولة فى التاريخ وجيشها هو أول  جيش.


وأكد ان الشهادة من أجل الوطن هى أرفع وسام يمنحه الخالق عز وجل.واستعرض بطولات الجيش المصري عبر التاريخ ومدى الإصرار على المقاومة ومواجهة الكبوات والعثرات حتى تحقيق النصر .


وقدم المستشار العسكري عدد من النصائح التحفيزية للاجيال الشابة اهمها ضرورة الاعداد الجيد للنفس والقيام بالدور المنوط بهم مشيرا ان القيادة السياسية تسير فى خطة استراتيجية متميزة بخطى واسعة لتكون مصر من أقوى ٧ دول على مستوى العالم بحلول عام ٢٠٣٠. وأكد على ضرورة تعرف الاجيال الحالية للبطولات والتضحيات التى بذلتها الاجيال السابقة من اجل مصر وضرورة التعرف على شهداء مصر السابقين الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداء لهذا والوطن بكل فخر مشيرا الى العقيدة القتالية المصرية اما النصر هى عقيدة راسخة لدى الجيش المصرى .


كما تحدث رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الازهرية عن مكانة الشهيد وعظمة التكريم الإلهي للشهيد الذى يضحى من اجل الوطن والعرض والمال .

 وأوضح  مكانة الجيش المصري وقوته وبسالته مستشهدا بالعديد من المعارك التى خاضها بكل اخلاص عبرالتاريخ موضحا صدق وقوة العقيدة القتالية للجيش المصري. 


وأضاف الشيخ عبد العظيم سالم أن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ الجند الكثيف من مصر دليل على مكانة مصر وانها محفوظة بحفظ الله عز وجل وبسالة شعبها وجيشها  فجيش مصر كله شعب وشعب مصر كله جيش .

 

 وأشار الى ضروة قيام كل فرد داخل المجتمع بالدور المنوط به لدفع عجلة التنمية والبناء ودعم القيادة السياسية الواعية التى تسعى جاهدة لرفع راية مصر عاليا فى ظل الازمات والصراعات والاشاعات وغيرها من المخاطر التى تحيط بها فى الداخل والخارج .وخلال الندوة طالب المشاركون بضرورة تكرار تلك الندوات المميزة مع ضرورة تضمن المناهج الدراسية فى كافة المراحل نماذج من شهداء الوطن   للتعرف على بطولات الجيش والشرطة المصرية مع ضرورة إطلاق اسماء هؤلاء الشهداء على الشوارع والميادين العامة و قاعات المؤتمرات والاجتماعات فى المؤسسات المختلفة عرفانًا بجميل هؤلاء الشهداء.

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