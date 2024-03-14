3.5 طن مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في مطروح

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس قافلة هدايا المواد الغذائية المهداة من إحدى المؤسسات الخيرية، بمناسبة استقبال شهر رمضان الكريم وللمشاركة في تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.



تضم القافلة ٣٥٠ كرتونة مواد غذائية كل منها تحوى مكونات غذائية أساسية نحو ١٠ كجم لكل كرتونة، حيث تم توزيع ١٠٠ كرتونة منها على الأسر الأولى بالرعاية بمدينة سيوة و٢٥٠ كرتونة سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة.

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال استقباله القافلة بحضور محمد الدوي عضو مجلس أمناء المؤسسة الشكر والتقدير لمؤسسة نيو إيجبت الخيرية برئاسة اللواء ناصر رشاد واللواء خالد شفيق نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة والنائبة غادة على المدير الإقليمي لمجموعة نيو إيجيبت الدولية وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لجهود المشاركة المجتمعية الإنسانية الفاعلة مع الترحيب بالتعاون المثمر مع محافظة مطروح في المجالات المختلفة لتوفير مزيد من الاحتياجات لأهالي المحافظة خاصة الأولى بالرعاية لتوفير مزيد من الحياة الكريمة لهم.

ووجه محافظ مطروح بتوزيع الكراتين الغذائية على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية والدعم بالمحافظة.