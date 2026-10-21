أحمد دياب: تصريحات سموتريتش مرفوضة.. وسيادة مصر على سيناء ثابت وطني لا يقبل التهديد أو المساومة

أكد أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن التصريحات المنسوبة إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن سيناء مرفوضة تمامًا، وتمثل خروجًا على مقتضيات المسؤولية السياسية واحترام سيادة الدول، مشددًا على أن الأراضي المصرية ليست مجالًا للمزايدات أو محاولات فرض الأمر الواقع.

وأوضح دياب أن سيناء تحمل مكانة خاصة في وجدان المصريين، باعتبارها رمزًا للتضحية والانتصار واستعادة الكرامة الوطنية، وأن ما قدمه أبناء القوات المسلحة والشعب المصري من تضحيات سيظل مصدر فخر للأجيال المتعاقبة ودليلًا على وحدة المصريين في الدفاع عن أرضهم.

وأشار إلى أن حماية الأمن القومي لا تقتصر على الإجراءات السياسية والدبلوماسية، وإنما ترتبط أيضًا بوعي المجتمع وإدراك الأجيال الجديدة لطبيعة التحديات التي تواجه الدولة، وأهمية الحفاظ على وحدة الصف الوطني في مواجهة محاولات بث التوتر أو التشكيك في الثوابت المصرية.

وأضاف أن المؤسسات الوطنية والشباب المصري يتحملون دورًا مهمًا في ترسيخ ثقافة الانتماء والمسؤولية، والتأكيد على أن الدفاع عن الوطن يبدأ بالوعي بحقيقة حقوقه التاريخية والقانونية، ورفض الخطابات التي تتعارض مع احترام السيادة والاستقرار.

واختتم بالتأكيد على أن مصر ستظل متمسكة بحقوقها الوطنية وسيادتها الكاملة على أراضيها، وأن وحدة الشعب المصري ووعيه يمثلان ركيزة أساسية في مواجهة التحديات، مع استمرار دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار واحترام القانون الدولي.