اجراءات عاجلة لسرعة للانتهاء من تطوير منطقة الكيلو 7 بمطروح

تفقد المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد بمطروح يرافقه المهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة أعمال تطوير منطقة حي الشروق بالكيلو ٧ ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية من إنهاء تركيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي للوصلات المنزلية ووصلات التشغيل وربطها بشبكة الصرف الصحي.



كما تابع سكرتير عام مساعد المحافظة تعديل مسار خطوط وكابلات الكهرباء مع توسعة الشارع الرئيسي لمدخل الحي، بالإضافة إلى أعمال الرصف بعد توسعة الشارع وإزالة الإشغالات.

كما تابع إزالة المعوقات لسرعة إنهاء الأعمال مع متابعة التنسيق بين جميع الجهات المعنية في أعمال البنية التحتية من مجلس مدينة مرسي مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع كهرباء مطروح ومديرية الطرق وغيرها لتوفير مزيد من الخدمات في إطار جهود المحافظة لتطوير المنطقة بالشكل الحضاري والتيسير على حركة السيارات والمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للأعمال الجارية والإسراع في تنفيذها مع تذليل أي عقبات لسرعة إنهائها في التوقيتات المحددة.