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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: الأمهات المثاليات ضربن أروع الأمثلة في العطاء

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على دور كل  الأمهات المثاليات بمطروح واللاتى ضربن أروع الأمثلة فى العطاء.

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وهنأ محافظ مطروح،  الأمهات المثاليات بالمحافظة على مستوى الجمهورية وذلك بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن نتيجة الأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية وسيتم تكريمهن من قبل السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما هنأ محافظ مطروح، تيسير محمود دهيم، الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية والأولى على مستوى محافظة مطروح، وشهيرة محمد راضى الأم المثالية لابن من ذوي الإعاقة.

ووجه المحافظ، التهنئة لجميع الأمهات المثاليات على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وهن لبنى عاطف محمد الثانية على مركز مطروح، وكاميليا كمال الدين الثالثة على مركز مطروح، وزينب على راشد الأم المثالية عن مركز العلمين، ولبنى محمد أحمد الأم المثالية عن مركز الضبعة، مؤكدا على اعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات.

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