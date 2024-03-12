إسعاف مطروح: 7 سيارات تشارك في نقل مصابي حادث انقلاب

أكد الدكتور مصطفى أشرف مدير إسعاف مطروح أنه تم تلقي بلاغ بوقوع انقلاب سيارة ركاب بعد بوابة الكيلو 23 بمدخل مدينة مرسي مطروح تحركت سيارات إسعاف خلال أقل من ثلاثة دقائق لنقل المصابين .



وأضاف أنه بلغ إجمالى سيارت الاسعاف التى شاركت فى نقل المصابين 7 سيارات اسعاف بإجمالى ١٠ مصابين .



كانت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بانقلاب سيارة اجرة بالكيلو 23 طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى مطروح العام 10 مصابين ، كما انتقلت مباحث مرور مطروح ومباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث.