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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يبحث مطالب واحتياجات الأهالي في لقاء خدمة المواطنين

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال لقاء خدمة المواطنين

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة على ما يبذله في جهود في التواصل والتنسيق لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين مع الجهات المختلفة .

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جاء ذلك خلال  اللقاء الدوري لخدمة المواطنين برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في إطار الحرص على الاستماع عن قرب لشكاوى المواطنين والاستجابة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الملحة، وتوفير مزيد من الخدمات، وذلك بحضور المهندس  حسين السيني  السكرتير العام المساعد  وعددا من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

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واستمع محافظ مطروح  لشكاوى المواطنين كل مواطن على حدة حفاظا على خصوصية الشكوى وخاصة الحالات الانسانية.
ووافق محافظ مطروح على انتداب موظفة  من مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا إلى مديرية التربية والتعليم بمطروح للم شمل الأسرة.

ووجه محافظ مطروح على الدفع بلجنة معاينة لمنطقة الشيخ عطيوة بمرسي مطروح من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح  للمعاينة على الطبيعة للشوارع والفرعيات التى لم يتم تنفيذ خطوط انحدار  لإدراجها ضمن خطة التدعيم بالشركة لتوفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية والتيسير على المواطنين.

وتم التوجيه بحصر ودراسة كافة احتياجات منطقة عزبة السلام بمرسي مطروح سواء من تدعيم وصيانة  لشبكات الكهرباء واحتياجات الرصف والإنارة بالشوارع لإدراجها في الخطط القادمة مع المرور الدوري لمديرية التموين على مخبز المنطقة.

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