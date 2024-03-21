محافظ مطروح يجري حركة تغييرات بالإدارات التعليمية 

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على إجراء حركة تغييرات محدودة بعدد من الإدارات التعليمية بالمحافظة لضخ دماء جديدة بما يخدم تطوير منظومة التعليم وتطويرها و مواكبة المرحلة الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ وعمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح وإسماعيل جاتو وكيل المديرية.

وتم تكليف كل من أحمد فتح الباب مديراً لإدارة النجيلة ،و محمد صلاح نعيم مديراً لادارة السلوم.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حرص المحافظة على الإهتمام بتطوير بالتعليم من خلال تأهيل الايادى والكوادر العاملة بالتخصصات المختلفه و التى تواكب جهود التنمية بالمحافظة و كذلك ادخال تخصصات فنيه جديده.