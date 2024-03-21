الأم المثالية بـ مطروح : سعادتي لا توصف بتكريم الرئيس

أكدت تيسير محمود دهيم أمينة المرأة بحزب حماة الوطن بمطروح والحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية كأم مثالية والأولى على مستوى محافظة مطروح بأن تكريم الرئيس السيسي لي في حضرة قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسى لحظات جميلة .



واضافت بأن سعادتى لا توصف بهذا التكريم خلال احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024 .

وأشارت انها سعيدة للغاية بالتكريم وكنت في منتهى الفخر لمحافظتي مطروح والحزب ولابنائي "، مضيفة:" إحساس إنى أكون واقفة أمام الرئيس السيسي والسيدة الأولى إحساس مختلف وسعدت كثيرا بتشجيعه لي لمواصلة مسيرة العطاء مع احفادي ."

وأهدت أمينة المراة بحزب حماة الوطن بمطروح تكريم رئيس الجمهورية في حفل الامهات المثاليات الي عائلتي وأسرتي ، مؤكدا بان هذا افضل تقدير لمسيرة العطاء التي قضيتها وهي دافع قوي لاستكمال المسيرة لكي احقق واخدم بلدي مصر ومحافظتي مطروح الواعدة من خلال حزب حماة الوطن

عملت الام المثالية لمطروح والثالثة علي الجمهورية ، معلمة ثم مدير مدرسة بمطروح واستمرت في عطائها حتى حصل أبنائها على الشهادات العليا وزوجتهم جميعًا، موضحة أن نجلها 'طه' كان ضابطًا في القوات المسلحة برتبة رائد واستشهد في إحدى العمليات العسكرية وهو يدافع عن أرض الوطن في العريش في 8 ديسمبر 2017 ثم توفى زوجها عام 2020 ، الذي كان يعمل في مديرية الطب البيطري وأصيب بتصلب في الشرايين وجلطة في القلب وتم إجراء عملية جراحية " قلب مفتوح' ولعبت دور الأب والأم وعالت أسرتها.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ،قد كرم تيسير محمود دهيم محمد الأم المثالية على محافظة مطروح والثالثة على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 أمينة المراة بحزب حماة الوطن بمطروح

مع مجموعة من الأمهات المثاليات والنماذج المشرفة، وذلك ضمن فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024.

وحرص الرئيس السيسي، علي تكريم الأمهات المثاليات والنماذج المشرفة، بحضور قرينته السيدة انتصار السيسي، صباح اليوم الخميس ، في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.