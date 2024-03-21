عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأم المثالية بـ مطروح : سعادتي لا توصف بتكريم الرئيس

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال تكريم الام المثالية الثالثة

أكدت تيسير محمود دهيم أمينة المرأة بحزب حماة الوطن بمطروح والحاصلة على  المركز الثالث على مستوى الجمهورية كأم مثالية والأولى على مستوى محافظة مطروح بأن تكريم الرئيس السيسي لي في حضرة قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسى لحظات جميلة .

محافظ مطروح: تشكيل لجان فنية للإسراع في بحث طلبات التصالح بمخالفات البناء

أبرزها السكر.. تعرف على أماكن وأنواع السلع المدعمة المتوفرة بمعارض مطروح


واضافت بأن سعادتى لا توصف  بهذا التكريم خلال احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024 .

وأشارت انها سعيدة للغاية بالتكريم وكنت في منتهى الفخر لمحافظتي مطروح والحزب ولابنائي "، مضيفة:" إحساس إنى أكون واقفة أمام الرئيس السيسي والسيدة الأولى إحساس مختلف وسعدت كثيرا  بتشجيعه لي لمواصلة مسيرة العطاء مع احفادي ."

وأهدت أمينة المراة بحزب حماة الوطن بمطروح تكريم رئيس الجمهورية في حفل الامهات المثاليات الي عائلتي وأسرتي ، مؤكدا بان هذا افضل تقدير لمسيرة العطاء التي قضيتها وهي دافع قوي لاستكمال المسيرة لكي احقق واخدم بلدي مصر ومحافظتي مطروح الواعدة من خلال حزب حماة الوطن

عملت الام المثالية لمطروح والثالثة علي الجمهورية ، معلمة ثم مدير مدرسة بمطروح واستمرت في عطائها حتى حصل أبنائها على الشهادات العليا وزوجتهم جميعًا، موضحة أن نجلها 'طه' كان ضابطًا في القوات المسلحة برتبة رائد واستشهد في إحدى العمليات العسكرية وهو يدافع عن أرض الوطن في العريش في 8 ديسمبر 2017 ثم توفى زوجها عام 2020 ، الذي كان يعمل في مديرية الطب البيطري وأصيب بتصلب في الشرايين وجلطة في القلب وتم إجراء عملية جراحية " قلب مفتوح' ولعبت دور الأب والأم وعالت أسرتها.
كان  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ،قد كرم تيسير محمود دهيم محمد الأم المثالية على محافظة مطروح والثالثة على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 أمينة المراة بحزب حماة الوطن بمطروح 
مع مجموعة من الأمهات المثاليات والنماذج المشرفة، وذلك ضمن فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024.

وحرص الرئيس السيسي،  علي تكريم الأمهات المثاليات والنماذج المشرفة، بحضور قرينته السيدة انتصار السيسي، صباح اليوم الخميس ، في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

مطروح اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات الام المثالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

مفاجأة ..أوبر في قضية حبيبة الشماع : سائقنا زور مستندات وتلاعب في الأبلكيشن

مفاجأة .. أوبر تتبرأ من سائقها المتهم بإنهاء حياة حبيبة الشماع

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

محمد عبد المنعم يفاجئ جماهير الأهلي بتصرف صادم يخص المارد الأحمر

هيئة الدواء : وقف تداول وتحريز تشغيله دواء شهير لعلاج الحساسية والزكام

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

معجزة ربانية| توابل مذكورة في القرآن تحمى من أخطر الأمراض حتى السرطان

كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل 2024

فيفا يعلن إيقاف القيد لثلاثة فترات في 3 أندية سعودية شهيرة

عمر هاشم : الرسول أول من آخى بين المسلمين وغيرهم

إعلام فلسطيني : الاحتلال يرتكب جرائم ضد الإنسانية بسلاح تجويع المرضى

بيان مهم لحركة حماس بشأن مجمع الشفاء الطبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة والدتها.. هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا | شاهد

عملاق وثمنه نصف مليون دولار.. حكاية أغرب جاموس تايلاندي ظهر كنجم تليفزيوني|شاهد

قوام ممشوق.. ليلى علوي تستعرض رشاقتها | شاهد

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

فيديو

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ