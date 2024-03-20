محافظ مطروح: تشكيل لجان فنية للإسراع في بحث طلبات التصالح بمخالفات البناء

بحث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود الإسراع وتنشيط أعمال لجان التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس خالد عبدالله عيسى نقيب المهندسين بمطروح.



حيث وجه محافظ مطروح بتشكيل لجان فنية للإسراع في بحث طلبات التصالح، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات استكمال إعداد المهندسين الذين ستتم الاستعانة بهم بالإدارات الهندسية مع توافر الإمكانات الفنية لتيسير إجراءات العمل.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عقد اجتماع برئاسة اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة بحضور رؤساء المدن ومديري الإدارات الهندسية ورئيس نقابة المهندسين بالمحافظة ووكلاء الوزارات ومديري الإدارات المعنية لمتابعة جهود التصالح وتسجيلها على بوابة متابعة المخالفات، مع الوقوف على كافة المطالب والاحتياجات من أجهزة الكمبيوتر والمعدات وغيرها، ومقترحات توفيرها بكل جهة وتنشيط أعمال اللجان.