رحلتا عمره .. مطروح تكرم حفظة القرآن الكريم

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد، أوائل حفظة القرٱن ولجنة الاختبار في مسابقة القرآن الكريم التي نظمتها أمانة حزب الشعب الجمهوري بالتعاون مع منطقة مطروح الأزهرية مع إهدائهم شهادات التقدير ومبالغ مالية، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ويونس إدريس أمين عام حزب الشعب الجمهوري بمطروح وأحمد جمعة بدر أمين التنظيم بالحزب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وعمد ومشايخ مطروح وحفظة القرآن الكريم المكرمين وأسرهم وذلك بالقاعة الكبرى بمكتبة مصر العامة.



شهدت الاحتفالية تلاوة ٱيأتي من القرآن الكريم لأول الفائزين في المسابقة ثم إنشاد ديني

كما تم إهداء عدد ٢ عمرة خلال الاحتفالية من خلال إجراء قرعة علنية للاختيار من بين الفائزين في المسابقة.

هنأ محافظ مطروح في كلمته أبناء مطروح المكرمين في مسابقة حفظ القرآن الكريم مع التأكيد على فضل حفظ القرآن وأهمية الاجتهاد في حفظه... موجها الشكر والتقدير لكل من علم وحفظ واجتهد في حفظ كتاب الله.

مؤكدا على أهمية الالتزام بتعاليم القرآن في عصرنا الحاضر لنتدبره ونصلح به أنفسنا ومجتمعاتنا، بل ومواجهة كل التحديات والصعاب لما فيها من حكمة وتدبر لماضينا وحاضرنا ومستقبلنا

ووجه الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم الاحتفالية لتحفيز مزيد من قدرات الشباب والأطفال من حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتفوق ليكونوا مثلا يحتذى به في الأخلاق والالتزام بالقيم والسلوك الحميد.

أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية على أهمية الالتزام بتعاليم القرآن وتطبيقها في سلوكنا أخلاقنا وليس مجرد الحفظ فقط.

وجه أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح لحرصه على حضور الاحتفالية وجميع المرافقين تأكيد على تحفيز وتشجيع الأطفال والشباب حفظة القرآن

كما كرم الحزب كلا من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية على جهودهم ودعمهم للمسابقة وتشجيع أبناء المحافظة.

محافظ مطروح خلال التكريم

محافظ مطروح خلال التكريم

محافظ مطروح خلال التكريم