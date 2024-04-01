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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المشروعات القومية حولت مطروح من التهميش للتنمية..ورأس الحكمة داعم كبير للاقتصاد المصرى

شواطئ راس الحكمة
شواطئ راس الحكمة

 

محافظة مطروح إحدى محافظات مصر والتى تقع على حدود مصر الغربية مع دولة ليبيا وقد عانى اهالى محافظة مطروح لسنوات عديدة من التهميش   وتوقف التنمية وعدم وجود اى مشروعات تدر دخلا على المواطنين بالاضافة الى  سوء حالة الطرق الداخلية او التى تربطها بغيرها من محافظة مصر .

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ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي  مسئولية رئاسة مصر واهتمامه بكل شبر من  ارض مصر حازت محافظة مطروح على اهتمام كبير  بتنفيذ شبكة من الطرق والمشروعات القومية الكبرى والتي كانت حلما لأبناء الصحراء الغربية والتي جعلت من محافظة مطروح مستقبل الاستثمار والتنمية في مصر بعدما كانت تعاني من التهميش.

ولقد كان اعلان الرئيس السيسي  باقامة اكبر مشروع امارتى على ارض راس الحكمة بإقامة مركز سياحي عالمي متكامل في رأس الحكمة، من اهم القرارات الداعمة للاقتصاد المصرى 
رأس الحكمة

رأس الحكمة، هي قرية تابعة لمدينة مرسى مطروح، بمحافظة مطروح وتقع رأس الحكمة على الساحل الشمالي، وتبعد عن مدينة مرسي مطروح بنحو 85 كم.

وتعد منطقة رأس الحكمة إحدى أهم المناطق الاستراتيجية المهمة والتي عانت من الإهمال وعدم استغلال مقوماتها التي تتميز بها ليعاني سكانها لسنوات عديدة من عدم وجود مشروعات تدر دخلا على سكانها أو فرص عمل مع الاعتماد على المزروعات من التين والزيتون وتربية الأغنام كمصدر دخل رئيسي.

وتتميز منطقة رأس الحكمة بمقومات تنموية شاملة وعديدة، ما يجعلها منطقة رائدة سياحيا واستثماريا وعمرانيا، ومركزا عالميا للسياحة في منطقة الشرق الأوسط وعالميا.

وتتمتع المنطقة بوجود عدد كثير من المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية والخلجان والرؤوس البحرية والكثبان الرملية، إضافة إلى توافر بيئة طبيعية مناسبة لكافة أنواع الأنشطة السياحية، سواء البحرية أو الشاطئية أو التاريخية أو سياحة السفاري والأنشطة الصحراوية المتنوعة.

ويستهدف المخطط الاستراتيجي لرأس الحكمة إقامة مركز سياحي عالمي متكامل في رأس الحكمة، يحقق طفرة غير مسبوقة لدعم قطاع السياحة في مصر وجذب السياحة العالمية والمحلية بمختلف أنواعها، إضافة إلى إقامة وتطوير خدمات اجتماعية متنوعة في التجمعات العمرانية القائمة والمقترحة بتلك المنطقة.

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