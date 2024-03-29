تطعيم 13 ألف رأس ماشية بالحملة القومية ضد الحمى القلاعية في مطروح

اكد الدكتور سعد جويلي مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعيه وحمى الوادي المتصدع التي بدأت منذ اسبوعين بالمحافظة وتستمر لمده شهر.



واضاف أنه منذ بدء الحملة تم إبلاغ جميع الاطباء بالوحدات البيطريه التابعه للمديريه وعددها ١٦ وحدة على مستوى المحافظة، مع رفع درجه الاستعداد والطوارئ لجميع الاطباء والعاملين بجميع الوحدات البيطريه بالإضافة إلى القوافل المتنقلة وصولا إلى جميع تجمعات الثروة الحيوانية بالقرى والتجمعات الصحراوية.

واوضح، حيث تم تحصين عدد 13005 راس اغنام من بدايه الحملة منذ ١٥ يوم مع استمرار أعمالها في تحقيق المستهدف حفاظا على الثروة الحيوانية.