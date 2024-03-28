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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاتفاق على درجة علمية مزدوجة بين جامعتي مطروح وجامعة أفييرو البرتغالية

اجتماع مجلس جامعة
اجتماع مجلس جامعة مطروح

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح موافقة مجلس الجامعة على إنشاء درجة علمية مزدوجة بين جامعة مطروح وجامعة أفييرو البرتغالية، وذلك بناء على الاتفاقية الإطارية بين الجامعتين.

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جاء ذلك خلال مجلس جامعة مطروح في جلسته الرابعة والسبعين، برئاسة رئيس جامعة مطروح وبحضور الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأحمد حبون عضو المجلس، وذلك بمقر الحرم الجامعي بمدينة مرسى مطروح.


وهنأ الدكتور مصطفى النجار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وجميع منسوبي الجامعة، والأمتين العربية والإسلامية بقرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على مصرنا الغالية وأمتنا الإسلامية باليمن والخير والبركات.


وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بهدوء، وإتاحة جميع سبل الراحة والأمان لهم، مع ضرورة إعلان النتائج فور الانتهاء من الامتحانات، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من إعلان نتائج الفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة قبل 2024/7/31، حتى يتسنى اتخاذ إجراءات تجنيد الطلاب الذكور.


واستعرض المجلس أعداد الأبحاث المنشورة دوليا لكليات الجامعة في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدتي Web of Sciene، Scopus، مشيرا لزيادة عدد الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس، مما يساهم في وضع الجامعة على طريق التصنيف الدولي.


ووافق المجلس على منح طالبة بكلية التربية درجة دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص علم النفس التربوي بنظام الساعات المعتمدة.
كما وافق المجلس على منح طالبة بكلية التربية درجة الماجستير في التربية قسم الصحة النفسية بنظام الساعات المعتمدة.

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