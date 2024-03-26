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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول بين محافظة مطروح وأكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حول الهوية البصرية

برتوكول تعاون بين
برتوكول تعاون بين محافظة مطروح والأكاديمية

وقع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بروتوكول تعاون بين محافظة مطروح والأكاديمية ، تقوم من خلاله الاكاديمية بعمل الهوية البصرية للمحافظة,وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام رئيس لجنة الهوية البصرية بالمحافظة ،والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والمهندسة أمل عرفة مدير التخطيط العمرانى ومحمد انور مدير عام إدارة السياحة والمصايف وعدد من وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

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حيت يتضمن البرتوكول تعاون الأكاديمية مع المحافظة فى إعداد مشروع الدليل الارشادي للهوية البصرية لمحافظة مطروح.


وتتضمن بنود الاتفاق تشكيل محافظة مطروح  فريق العمل الذي سيقوم بإعداد الهوية البصرية لمحافظة مطروح بالتعاون مع الأكاديمية وتوفير كافة  المعلومات والعناصر المساعدة لإخراج الهوية البصرية في اسرع واكمل صورة لائقة ،كذلك الموافاة بالعناصر التراثية للمحافظة عن طريق لجنة التراث،و تحديد اماكن المشروعات الإرشادية التي يمكن تطبيق الهوية البصرية بها.مع  مشاركة المجتمع المدني والشباب من طلاب أو خريجى الجامعات لابراز الهوية البصرية والتوافق عليها.


كما تقوم الأكاديمية في وضع الاطار التعريفي للهوية البصرية وتوحيد المفاهيم والرؤية الخاصة بالهوية البصرية،والمشاركة وفريق العمل في وضع الإطار التنفيذي لخلق الهوية البصرية.،وإعداد الدليل الارشادى المصور للمحافظة طبقا للمطلوب من وزارة التنمية المحلية.

ويهدف البرتوكول إلى تعاون الأكاديمية من خلال المختصين ، مع المحافظة في وضع الهوية البصرية المعبرة عن محافظة مطروح و  إبراز القيم الجوهرية الثقافية والتاريخية والطبيعية والسياحية للمحافظة وإضفاء الهوية البصرية على كل الملامح المميزة للمحافظة بما   يكون  شخصية بصرية مميزة للمحافظة  والدعاية والترويج السياحى لها.

حيث  تم استعراض جهود الأكاديمية وخبراتها السابقة في المشاركة في وضع وتصميم الهوية البصرية لمدينة العلمين الجديدة.  

يأتى ذلك تأكيداً على  الدور الفعال والتعاون الدائم بين الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومحافظة  مطروح في مجالات متعددة ومن بينها مشاركة الاكاديمية كجزء من مجموعة عمل محافظة مطروح للمساعدة في إعداد منهجية الهوية البصرية والمساعدة في إعداد الدليل الارشادي،وكذلك  في اطار جهود الدولة للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وجهود وزارة التنمية المحلية في تطوير عواصم المحافظات والمدن المصرية و من خلال برامج التنمية المحلية المطورة التي تسعي من خلالها لعمل برامج تساعد علي التنمية العمرانية الحضرية والريفية وتحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية جاء قرار دولة رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية الدراسة مقترح خلق هوية بصرية لكل محافظة من محافظات الجمهورية وذلك للمساهمة في تعميق مفهوم الانتماء الوطني خاصة بين الشباب والاطفال وإصدار دليل استرشادي مصور للهوية البصرية لكل محافظة وتحديد مشروعات ارشادية لتنفيذ الهوية البصريه في الاجزاء الهامة والحيوية من المدينة عاصمه كل محافظة،وفي اطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تم تشكيل مجموعات عمل بكل محافظة قائمة علي اشراك الجامعات المحلية للمساهمة في منظومه عمل الهوية البصريه للتاكد من خروجها بدرجة عالية من الاحترافية والجودة.

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