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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم مطروح يفاجئ مدارس الحمام لمتابعة نسبة الحضور

جولة وكيل التعليم
جولة وكيل التعليم على مدارس الحمام

تفقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال جوله مفاجئة ديوان إدارة الحمام التعليمية شرق مطروح وعدد من المدارس التابعة لها لمتابعة انتظام العملية الامتحانية وللاطمئنان على مسار العمل وانضباط الدراسة.

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وتابع وكيل الوزارة شرح المعلمين بالفصول أثناء الحصص الدراسية بمدارس خديجة بنت خويلد الإعدادية بنات ونور العلم الابتدائية وسط مدينة الحمام وعمر بن الخطاب الابتدائية وأسامة بن زيد الابتدائية ومعاذ بن جبل الإعدادية بقرية العميد كذلك تابع مسار امتحانات شهر مارس لصفوف النقل بالمدارس.


وأجري شحاته خلال متابعته حصص المشاهدة بالمدارس حوارا مع الطلاب أكد لهم ضرورة الانتظام في الحضور للمدرسة يوميا كونها تمثل الأساس فى العملية التعليمية والتى تخرج منها العلماء والنجباء في كافة المجالات موكدا "أذا أردتم التفوق والنجاح فعليكم بالحرص على الانتظام بالحضور لمدرستكم والإستفادة من خبرات المعلمين".
 

وتابع كذلك مسار العمل بفرع مخازن إدارة الحمام بأحد المباني الملحقة في مدرسة السيدة خديجة ع بنات موجه الدكتور رحاب قاسم مدير الإدارة بالتنسيق مع فرع هيئة الأبنية التعليمية لعمل سياج حول المخازن لفصل المبني الملحق عن المدرسة وبما لا يؤثر علي مسار العمل كذلك مخاطبة الخدمات الحكومية من خلال قسم المخزون السلعي بالإدارة لإزالة الرواكد الخاصة بالمدارس.
وفى ختام الزيارة وجه وكيل تعليم مطروح مدير إدارة الحمام بمزيد من الانضباط داخل المدارس والمنشآت التعليمية وديوان عام الإدارة وذلك من أجل تقديم خدمة تعليمية للطلاب.

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